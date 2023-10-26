Понад 20 людей загинуло внаслідок стрілянини в штаті Мен у США.

Поліція переслідує зловмисника, особу якого вже встановлено.

Щонайменше 22 людини загинуло і понад 60 отримали поранення внаслідок стрілянини в американському місті Льюїстоні, що в штаті Мен, у ніч проти четверга, 26 жовтня. Про це повідомив телеканал CNN із покликом на джерела у правоохоронних органах.

Газета The Sun Journal з покликом на представника поліції Льюїстона повідомила, що стрілянина відбувалася у трьох місцях: в одному з міських барів Schemengees Bar & Grille, у торговому центрі Walmart та в залі для гри в боулінг Sparetime Recreation, де на той момент перебувало багато сімейних пар із дітьми. Потім зловмисник утік з місця злочину на автомобілі.

Наразі стрільця ще не впіймано, проте американська поліція вже встановила особу підозрюваного. «Органами охорони правопорядку розшукується Роберт Кард 1983 року народження. (...) Імовірно, Кард озброєний і небезпечний», – цитує телеканал CNN заяву поліції Льюїстона. Поліція опублікувала три знимки підозрюваного, який відкрив стрілянину з напівавтоматичної гвинтівки.

У пошуках Карда задіяно гелікоптер. Мешканцям двох містечок у штаті Мен поліція рекомендує не виходити зі своїх будинків.