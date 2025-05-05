У Махачкалі партизани застрелили двох російських поліціянтів.

Нападники втекли на захопленому поліційному авті.

У Махачкалі група партизанів напали на російський поліційний патруль, відкривши по ньому стрілянину з автоматичної зброї. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

«Сьогодні приблизно о 14:15 у Махачкалі на вулиці Керімова невідомі особи відкрили вогонь по поліціянтам, які патрулюють вулиці міста. Внаслідок нападу злочинців на наряд ДПС двоє поліціянтів загинули, двоє отримали поранення і шпиталізовані», – повідомив пресцентр МВС Дагестану.

Місцева поліція стверджує, що двоє нападників були вбиті. А решта втекли з місця інциденту на викраденому службовому автомобілі поліції. У місті оголошено план «Перехоплення».

Дагестанське Управлінням Слідчого комітету Росії за фактом перестрілки порушило кримінальну справу за ст. 317 КК РФ (посягання на життя співробітників правоохоронного органу), 166 КК РФ (викрадення без мети розкрадання) і 222 КК РФ (незаконний оборот зброї).