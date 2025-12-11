У приватний будинок під Львовом влучив бойовий дрон.

У ніч на четвер, 11 грудня, у селі Сокільники біля Львова стався вибух через влучання дрона в приватний будинок. На місці події працюють поліцейські. За попередніми даними, подію кваліфікують як замах на вбивство.

«Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку», – cказано в офіційному повідомленні поліції вранці 11 грудня.

Поліцейські вилучили залишки БПЛА. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги. Попередня версія події – замах на вбивство.



