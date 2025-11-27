У Вашінґтоні, поблизу Білого дому відбулася стрілянина.

Від кульових поранень загинули два нацгвардійці.

 

 

У Вашінґтоні біля станції метро Farragut West, поблизу Білого дому в середу, 26 листопада, сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцям Національної гвардії США. Від отриманих кульових поранень двоє військовослужбовців загинули. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Підозрюваного в нападі також було поранено й затримано на місці злочину. Про його особистість наразі нічого не повідомлялося. Про мотиви нападу також поки що нічого не відомо.

 

Інформацію про те, що двоє нацгвардійців померли внаслідок стрілянини у Вашінґтоні, підтвердив також губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі (Patrick Morrisey). За даними ЗМІ, саме з цього штату загиблі були відряджені на службу до столиці США.

 

Президент США Дональд Трамп перебуває зараз у Флориді. Коли сталася стрілянина, він був на своєму полі для гольфу в Вест-Палм-Біч. У дописі в соцмережі Truth Social Трамп назвав нападника на нацгвардійців «твариною». Віцепрезидента США Джей Ді Венса теж не було в момент інциденту в Білому домі. Зараз він перебуває в штаті Кентуккі.

 

 «Білий дім обізнаний з цією трагічною ситуацією і активно стежить за її розвитком», — сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

 

Військовослужбовці Національної гвардії з кількох штатів кілька місяців перебувають у Вашінґтоні в рамках антикримінальної операції, оголошеної президентом Дональдом Трампом. Президент США наказав перекинути бійців Нацгвардії до столиці ще в серпні. За словами Трампа, Вашінґтон «захопили жорстокі банди та кровожерливі злочинці».

 

Наразі у Вашингтоні перебуває близько 2200 військовослужбовців Національної гвардії  включно з контингентом з округу Колумбія, а також з Луїзіани, Міссісіпі, Огайо, Південної Кароліни, Західної Вірджинії, Джорджії та Алабами. Після нападу на нацгвардійців біля Білого дому Трамп попросив скерувати до столиці додатково 500 військовослужбовців Нацгвардії.

27.11.2025

