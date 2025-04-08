Маск особисто просив Трампа не запроваджувати нових імпортних мит.

Він розкритикував економічного радника Білого дому, який відіграв ключову роль у розробці тарифних планів.

 

 

Глава департаменту ефективності американського уряду (DOGE), мільярдер Ілон Маск особисто звернувся до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зі закликом переглянути тарифну політику і не запроваджувати велетенських імпортних мит. Про це повідомила газета The Washington Post.

 

«Минулими вихідними Ілон Маск спрямував шквал постів у соцмережах з критикою одного з провідних радників Білого дому за аґресивний тарифний план президента, водночас він особисто звернувся до Трампа», – розповіло видання з покликом на джерела.

 

Два співрозмовники газети підтвердили, що Маск звертався до Трампа безпосередньо, але безуспішно. За словами джерел WP, лідери бізнесу та технологій, які підтримали кандидатуру Трампа на нещодавніх виборах, були приголомшені рішенням президента запровадити такі високі мита і розчаровані тим, що не змогли вчинити більшого впливу на його політику, аби відвернути такий розвиток подій.

 

Маск, який вклав майже 290 мільйонів доларів на підтримку кампанії Трампа та інших республіканців на минулорічних виборах,  ще п’ятого квітня розкритикував чиновника, який відіграв ключову роль у розробці тарифних планів – торговельного радника Білого дому Пітера Наварро (Peter Navarro). «Докторський ступінь з економіки в Гарварді – це погано, а не добре», – написав бізнесмен у соцмережі X про Наварро.

 

Маск також висловив сподівання, що Європа та США прийдуть до обопільних нульових тарифів у торгівлі. «Я сподіваюся, що, зрештою, всі погодяться з тим, що і Європа, і Сполучені Штати повинні в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою» – цитує телеканал CNN виступ Маска через відеозв'язок на з'їзді правопопулістскьої партії «Ліга» в Італії.

 

Хоча, як вже подавало наше видання, Трамп наразі відкинув пропозицію ЄУ щодо безумовного обопільного скасування мит з Євроунією.

 

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт, коментуючи ситуацію, зазначила, що Трамп збирає навколо себе людей із різними ідеями, «але щойно він ухвалює рішення, всі діють спільно».

08.04.2025

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