Трамп відкинув пропозицію ЄУ щодо безумовного обопільного скасування мит.

Натомість він запропонував Євроунії купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув пропозицію Брюсселя скасувати всі взаємні мита на промислові товари. На запитання, чи вважає він задовільною відповідну пропозицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, голова Білого дому відповів негативно, виступаючи перед журналістами у понеділок, сьомого квітня. Про це повідомило видання Politico.

«Ні й ні! Тарифна пропозиція Брюсселя “нуль за нуль” недостатня», – зазначив президент США, відповідаючи на запитання щодо пропозиції Єврокомісії.

При цьому Трамп заявив, що країнам Євроунії слід значно збільшити імпорт енергоносіїв зі Сполучених Штатів. За його словами, Європа має закуповувати таку їхню кількість, яка еквівалентна поточному дефіциту торговельного балансу США з ЄУ.

«Ми маємо дефіцит з Європейською Унією в 350 мільярдів доларів, і він може швидко зникнути, Один зі способів, як це може легко і швидко залагодити, полягає в тому, що їм (європейцям – ред.) доведеться купувати нашу енергію в нас... вони можуть її купувати на 350 мільярдів доларів. Вони повинні купувати та зобов’язуватися купувати таку кількість енергії», – сказав Трамп.

Американський президент знову наголосив, що вважає актуальні торговельні відносини між США та країнами ЄУ несправедливими. «Європейська Унія дуже, дуже погано чинила із нами. Вони не купують наших автомобілів, вони не купують нашу сільськогосподарську продукцію. Вони практично нічого в нас не купують», – нарікав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що другого квітня президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує мита на товари з інших країн. Загалом для товарів з Євроунії було встановили імпортне мито в 20%. Крім того, США обклали 25-відсотковим митом імпорт сталі та алюмінію з Євроунії.

У відповідь Європейська Комісія запропонувала план, який передбачає обкладання 25-відсотковим митом імпорт низки категорій товарів зі Сполучених Штатів.