Єврокомісія запропонувала запровадити 25% мита на американські товари.

Підвищені мита можуть вступити в силу з 15 квітня.

Європейська Унія готова обкласти 25-відсотковим митом імпорт низки категорій товарів зі Сполучених Штатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. У підготовлених Європейською Комісією документах, з якими ознайомилося видання, перераховано кілька десятків товарів, мита на які пропонується підвищити.

У плани Євроунії входить запровадження підвищених мит на американські м'ясо, крупи, вина, деревину, одяг, жувальну гумку, туалетний папір, діаманти, мотоцикли, прогулянкові катери, побутову техніку, безпечне скло, гральні карти, тютюн та деякі інші товари. План підвищення мит країни-члени ЄУ мають схвалити протягом цього тижня.

За даними Bloomberg, 25-відсоткові мита на деякі товари Євроунія може запровадити з 15 квітня, раніше, цю дату називав єврокомісар з торгівлі Марош Шефчовіч (Maroš Šefčovič). Але основні заходи у відповідь набудуть чинності щойно в середині травня.

Нагадаємо, що другого квітня президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує мита на товари з інших країн. Загалом для товарів з Євроунії було встановили імпортне мито в 20%. Крім того, США обклали 25-відсотковим митом імпорт сталі та алюмінію з Євроунії.

Наразі країни-члени та керівництво ЄУ продовжують обговорювати, як відповісти на оголошену Трампом торговельну війну. Брюссель намагається ретельно відкалібрувати свою відповідь на підвищені тарифи. Європейські чиновники заявили, що хочуть залишити простір для перемовин, але водночас прагнуть продемонструвати рішучість.