1139-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

309,2% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

126,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

837,9% артилерійських систем (з них 8,6% за минулий тиждень),

121,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

80,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:35 Українська делегація вирушить наступного тижня до Вашингтона на переговори щодо нового проєкту угоди про копалини, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко. До складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

09:25 Міністри фінансів Європейського Союзу обговорять цього тижня створення спільного міжурядового оборонного фонду, який буде закуповувати і володіти оборонним обладнанням; до нього можуть увійти Велика Британія та Україна, пише Reuters. Документ, підготовлений аналітичним центром Bruegel, було замовлено польським головуванням у ЄС, і він має забезпечити велике фінансування оборони без збільшення рівня державного боргу, що викликає занепокоєння в багатьох країн із високим рівнем заборгованості. Документ є частиною обговорення в ЄС питання про те, як фінансувати підготовку до можливого нападу з боку Росії, оскільки європейські уряди усвідомлюють, що вони більше не можуть повністю покладатися на США в питаннях своєї безпеки.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краснопілля, Тур’я Сумської області; Березівка, Козача Лопань, Золочів, Дворічанське Харківської області; Бересток, Покровськ, Зоря, Гродівка, Котлине, Новопавлівка, Одрадне, Комар, Мирне Донецької області; Гуляйполе, Новопавлівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба. На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями. На Краматорському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки агресора неподалік населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького. Противник тричі атакував позиції наших захисників, у районах Привільного та Вільного Поля на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку, в районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. Одну невдалу спробу противника пройти до позицій українців відбили наші оборонці на Придніпровському напрямку. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 35 атак противника. Ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Темпи російського просування в Україні неухильно знижуються з листопада 2024 року, частково завдяки успішним українським контрнаступам на сході України.

• У ніч з 5 на 6 квітня російські війська провели найбільшу за майже місяць серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.

• Українські офіційні особи підкреслили той факт, що Росія використовує свої військово-морські кораблі в Чорному морі для завдання ракетних ударів по Україні, чим продовжує гальмувати мораторій на воєнні операції в Чорному морі, який спільно запропонували Україна і Сполучені Штати.

• Кремль намагається представити Україну як таку, що постійно порушує запропоноване тимчасове припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури, не надаючи доказів, що різко контрастує з російськими повідомленнями про успішні українські удари по російській енергетичній інфраструктурі до пропозиції про припинення вогню.