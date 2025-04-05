1138-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 За минулий тиждень російські війська випустили по Україні понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

13:30 Внаслідок російської атаки балістикою по Києву руйнувань зазнали будівлі, в яких були розміщені редакції каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". Серед каналів цього підприємства – Freedom, "Дім", UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês, діджитал редакція, сервісні служби. У будівлі бізнес-центру, де розташовувались канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи, поруч з будівлею вирва, нижні поверхи також постраждали і непридатні до роботи.

12:10 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1258 російську атаку (позаминулого тижня – 1351), при цьому знищено 9670 російських військових (позаминулого – 10 520): у середньому 7,7 за атаку (позаминулого – 7,8 ).

Найбільше атак відбулося на Покровському – 468 (позаминулого тижня було 505), колишньому Бахмутському (Сіверський, Краматорський та Торецький) – 210 (було 213 ) та на Лиманському напрямках – 164 (було 144).

11:35 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1113 корегованих авіаційних бомб, що суттєво більше, ніж попереднього тижня (було 987), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:10 Вночі російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу противника — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

- 9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської обл. РФ);

- 8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська обл. — рф.);

- 109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків – Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ; Чауда — Крим).

Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

- 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (67%);

- 6 крилатих ракет "Калібр" (75%);

- 1 балістичну ракету "Іскандер-М" (17%);

- 40 ударних БпЛА типу Shahed; 53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом – 85%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.

За минулі сім днів було збито 259 із 523 запущених по Україні БПЛА, ще 178 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 84%).

10:50 У Дарницькому районі Києва після нічної атаки росіян виявили тіло чоловіка, вбитий знаходився на вулиці, поруч з епіцентром вибуху, повідомив мер міста Віталій Кличко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

308,9% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

126,7% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

836,9% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

121,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

80,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:40 Вночі російська армія атакувала:

з 20:20 по 04:12 – ударними БпЛА;

з 01:50 по 03:00 – крилатими ракетами морського базування 3м14 комплексу «Калібр», запущеними флотом з рейду Новоросійська;

з 05:00 по 05:15 – балістичними ракетами типу «Іскандер-М» / KN-23 по Києву;

з 05:38 по 06:20 – крилатими ракетами Х-101, запущеними бортами Ту-95МС з району Каспійського моря;

Під ударами перебували Київ та агломерація, Умань і Уманський район, Старокостянтинів.

09:30 Через російський ракетний удар по Києву в Дарницькому районі троє постраждалих, пожежі зафіксовані в трьох районах, в Оболонському районі частково зруйнована будівля офісного центру, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

09:25 У Куп’янську росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок, постраждали двоє мирних мешканців, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

09:20 Вчора ввечері близько 22:00 російська армія атакувала Миколаїв дронами, постраждали четверо людей, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5449 обстрілів, з них 123 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2237 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Краснопілля, Велика Писарівка, Братениця, Басівка, Наумівка Сумської області; Козача Лопань, Слатине Харківської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ, Комишуваха Донецької області; Гуляйполе, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області. Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та засіб ППО противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам’янка. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 атак агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке. Противник один раз атакував позиції наших захисників біля Рівнополя на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку, в районі Степового, Малих Щербаків та в бік Малої Токмачки і Новоандріївки загарбники здійснили чотири марних атаки на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався наблизитись до укріплень наших оборонців. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 17 атак противника. Ворог завдав 322 артилерійських обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 22 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 68 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Європейські та натовські посадовці наголосили, що сильна українська армія, підкріплена європейськими гарантіями безпеки, залишається найефективнішим стримуючим фактором проти майбутньої російської агресії для забезпечення довготривалого миру в Україні та Європі.

• Європейські партнери України продовжують попередні технічні дискусії щодо можливого майбутнього миротворчого контингенту в Україні.

• Як повідомляється, українські війська завдали удару по єдиному заводу в Росії, який виробляє оптоволоконні кабелі, життєво необхідні для оптоволоконних безпілотників російських збройних сил.

• Європейські партнери продовжують надавати Україні технічну підтримку.