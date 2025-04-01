Польща вимагає арешту російських експертів у справі про смоленську катастрофу.

Їх звинувачують у фальшуванні актів про розтини жертв авіатрощі.

Польська прокуратура висунула нові звинувачення проти 43 російських експертів, які брали участь у розслідуванні смоленської авіакатастрофи 2010 року, де загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський. Польська сторона вимагає їхнього арешту. Про це повідомляє Polskie Radio24 з покликом на слова голови слідчої групи №1, прокурора Кшиштофа Шварца (Krzysztof Schwartz).

Клопотання про арешт російських судмедекспертів пов'язані зі сфальшованими документами про смерть 61-єї жертви авіатрощі. Польська прокуратура вважає, що під час складання протоколів розтинів загиблих росіяни спотворювали факти. Тож тепер російські судмедексперти можуть бути оголошені у міжнародний розшук.

«Розслідування виявило неправдиві дані, засвідчені російськими генетиками та судово-медичними експертами – одне з кількох важливих так званих смоленських проваджень. Ми встановили поза будь-яким сумнівом, що судово-медичні висновки про розтини жертв катастрофи, підготовлені російськими лікарями для цілей поточного розслідування катастрофи польського літака, містили багато неправдивої інформації. Я думаю, що ми клопотатимемо перед судом про арешт, який необхідний для того, щоб видати ухвалу про розшук і розпочати міжнародний розшук»,— заявив пан Шварц.

Нагадаємо, що трагедія трапилася 10 квітня 2010 року, коли літак польського президента Леха Качинського Ту-154 з 96 людьми на облавку розбився під час заходу на посадку у смоленському аеропорту. Окрім Качинського і його дружини, на облавку перебували відомі польські політики та найвище військове командування.