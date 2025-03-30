Трамп вирішив наразі нікого звільняти через скандал з чатом у Signal.

Президент США пояснив, що не хоче, щоб це стало перемогою ліберальних ЗМІ і демократів.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запевнив, що не збирається нікого звільняти зі своєї команди через скандал, який виник через витік інформації зі закритого чату в месенджері Signal про авіаудари по єменських хуситах. Така його заява пролунала в інтерв'ю телеканалу NBC News. «Я не звільняю людей через фальшиві новини та полювання на відьом», – сказав господар Білого дому в суботу, 29 березня.

 

Трамп пояснив, що він не сумнівається у своєму раднику з національної безпеки Майкові Волцу та міністрові оборони Пітові Геґсетові. Саме їх вважають винними в тому, що до таємного часу було помилково додано Джеффрі Ґолдберґа (Jeffrey Goldberg) – головного редактора видання The Atlantic, яке доволі критично ставиться до Трампа і його адміністрації. На запитання інтерв’юера, чи Трамп досі довіряє Волцу та Геґсету, він відповів: «Так».

 

Як стверджує видання Politico з покликом на два джерела, віцепрезидент США Джей Ді Венс, голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс (Susie Wiles) і високопосадовець з питань персоналу Серджіо Ґор (Sergio Gor) у приватній розмові порадили Трампу звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца, який визнав свою відповідальність за скандальну помилку.

 

Трамп, за словами джерел Politico, погодився, що «Волц лажанувся» (Waltz had messed up), але вирішив не звільняти його, щоб це не стало перемогою незадоволених витоком ліберальних ЗМІ та представників Демократичної партії, які різко критикували команду Трампа.

 

У результаті Волц поки що обійматиме свою посаду, але, як сказали співрозмовники Politico, «це не означає, що він у безпеці». У Білому домі, як з'ясувало видання, є достатньо незадоволених Волцем, і деякі вважають, що він все ж таки залишить свою посаду, але пізніше. Одне з джерел припустило, що представники адміністрації Трампа наразі підтримуватимуть Волца, «але за кілька тижнів він буде змушений піти».

 

30.03.2025

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