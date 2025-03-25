В Білому домі обговорюють евентуальну демісію Майка Волца.

Раднику з нацбезпеки президента США закидають злочинну необачність у поширенні таємної інформації

В адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа обговорюють евентуальність демісії радника президента з питань національної безпеки Майка Волца у зв'язку з інцидентом зі залученням журналіста до секретного чату, де обговорювалися військові операції Пенґагону. Про це повідомляє видання Politico з покликом на високопоставлене джерело в Білому домі.

«Високопоставлений представник адміністрації США повідомив виданню Politico в понеділок, що з іншими співробітниками адміністрації ведуться численні листування щодо того, що робити з Волцем після того, як стало відомо, що радник з нацбезпеки включив головного редактора Atlantic Джеффрі Ґолдберґа (Jeffrey Goldberg) до приватного чату, де обговорювали військовий удар по хуситах. Половина з них стверджує, що він нізащо не збереже свою посаду або не мав би її зберегти. Було необачно не перевірити, хто в розсилці. Це було нерозсудливо вести таку розмову на Signal. Ви не можете мати нерозсудливу особу на посаді радника з національної безпеки», – йдеться в публікації Politico.

За словами не названого співрозмовника, двоє високопоставлених помічників американського президента висловили ідею про те, що Майк Волц має піти у відставку, щоб Дональд Трамп не опинився в «незручному становищі».

«Усі в Білому домі можуть погодитися в одному: Майк Волц – довбаний ідіот (fucking idiot)», – наводить видання слова іншого співрозмовника, близького до Білого дому.

Проте третя особа, знайома з наслідками необачності Волца, розповіла, що Трамп спілкувався зі своїм радником з нацбезпеки про цю проблему – і президент наразі підтримує його. Цю ж інформацію підтвердила і речниця Білого дому Каролайн Лівітт (Karoline Leavitt). «Як сказав президент Трамп, атаки на хуситів були дуже успішними й ефективними. Президент продовжує дуже довіряти своїй команді з національної безпеки, включно з радником з національної безпеки Майком Волцем», – заявила Лівітт.

Скандал вибухнув у понеділок, 24 березня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Ґолдберґ опублікував статтю, де розповів про інцидент із його внесенням у закриту групу месенджера Signal. За його словами, у чаті високопоставлені чиновники Пентаґону обговорювали військові операції, зокрема майбутні ракетні атаки в Ємені. У статті журналіст обурився як необережністю самого радника президента з нацбезпеки, так і фактом, що такою чутливою інформацією чиновники обмінювалися в месенджері Signal.