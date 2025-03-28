1129-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 86%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 519 із 930 запущених по Україні БПЛА, ще 283 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

306,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

125,5% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

824,0% артилерійських систем (з них 14,4% за минулий тиждень),

120,6% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

79,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

09:35 У рамках чеської ініціативи з постачання боєприпасів в Україну у 2025 році може бути передано щонайменше стільки ж снарядів, як і торік, заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

09:30 Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Путіна про тимчасову адміністрацію в Україні, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни.

09:25 Російські війська вночі здійснили масовану атаку шахедами на Полтаву, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру та складські приміщення одного з підприємств, повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що російські військові цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру, житлову забудову та адміністративні будівлі підприємств нафтогазової галузі.

09:20 Вночі російські війська здійснили чергову атаку на Одеську область, внаслідок обстрілу виникли пожежі в гаражних приміщеннях та господарській споруді, пошкоджено приватні житлові будинки, повідомили в ДСНС.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 209 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6430 обстрілів, зокрема 222 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2911 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Миропільське, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Хмелівка, Михайлівське Сумської області; Яблунівка, Зоря, Новооленівка, Гродівка, Покровськ, Чунишине, Новосергіївка, Новомиколаївка, Олексіївка Донецької області; Шевченко, Новодарівка, Новопіль, Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 27 районів зосередження особового складу, вісім артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони та два пункти управління БпЛА противника. На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська і Фиголівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 26 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та у бік Малинівки і Новоолександрівки. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять атак у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське. На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 382 обстріли, 26 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1860 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 144 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 210 автомобілів окупантів.

08:15 Путін знову заявив про нелегітимність української влади і висловився за введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН:

"У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори".

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет​, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський 26 березня підтвердив, що наразі триває обговорення деталей угод про тимчасове припинення вогню на об'єктах енергетичної інфраструктури та морських операцій у Чорному морі.

• Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури України під прикриттям режиму припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури, що не відповідає меті президента США Дональда Трампа - використати тимчасове припинення вогню для сприяння встановленню тривалого миру в Україні.

• Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в результаті удару українських безпілотників по російській авіабазі в Енгельсі з 19 по 20 березня було знищено велику кількість крилатих ракет і стратегічних запасів палива, на тлі того, як українські офіційні особи повідомляли, що Росія надає пріоритет виробництву високоточних ракет.

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до весняного наступу в Сумській і Харківській областях.

• Європейські союзники України зустрілися в Парижі на саміті Коаліції Волі 27 березня, щоб обговорити свою постійну підтримку України, систему моніторингу для забезпечення дотримання режиму припинення вогню і можливе розгортання «сил стримування» в Україні.