1125-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:45 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 2,2% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. Причина – безхмарна погода у всіх регіонах України, крім частини східних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових СЕС та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

11:15 Міністерство закордонних справ Китаю устами речника Го Цзякуна спростувало інформацію про те, що Пекін розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні після завершення війни.

11:05 ГУР МО України оприлюднило дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях.

10:55 Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами й артилерією знищили два російські гелікоптери Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області РФ. Всі гелікоптери знищені ракетними ударами в тилу, де було створено замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України. Ка-52 – ударний гелікоптер, який росіяни використовують для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні Мі-8 російські війська використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

10:05 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 99 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ рф.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

36 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 94%.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 578 із 1092 запущених по Україні БПЛА, ще 388 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

304,9% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

124,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

815,6% артилерійських систем (з них 15,9% за минулий тиждень),

120,1% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

79,5% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

695,4% автомобільної техніки (з них 13,9% за минулий тиждень).

09:35 Вчорашній збій в роботі систем "Укрзалізниці" стався через масштабну таргетовану кібератаку. Атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості. Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними, протягом цього дня компанія планує працювати в офлайн-режимі.

09:30 Внаслідок російської дронової атаки у Фастівському районі постраждав чоловік, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Пошкоджено два приватні будинки, на території торговельного підприємства була пожежа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, скинувши 97 КАБ. Крім цього, здійснив 6457 обстрілів, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2350 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Краснопілля, Окіп, Тур’я, Угроїди, Новодмитрівка та Проходи Сумської області; Велика Шапківка Харківської області; Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка, Новосілка, Зелене Поле, Гродівка Донецької області; Новодарівка, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, один засіб ППО, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника. На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак у напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Веселе та в районі Скудного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед поблизу Новополя та Новосілки. На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 14 КАБ, здійснив 292 обстріли, з яких п’ять – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, п’ять реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, чотири вертольоти, 146 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні три російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Офіційні особи США та України ввечері 23 березня зустрілися в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), щоб обговорити контури тимчасового мораторію на дальні удари і можливе тимчасове морське перемир'я в Чорному морі.

• За непідтвердженими повідомленнями, між головою центрального банку Росії Ельвірою Набіулліною та Кремлем існує напруженість у відносинах через високу процентну ставку та монетарну політику воєнного часу.

07:50 Міністр оборони Рустем Умєров вчора о 22:33 повідомив про завершення зустрічі між українською й американською делегаціями в Саудівській Аравії: