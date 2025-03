De nobis sine nobis – про нас без нас…

QUOUSQUE TANDEM?

Триста тринадцять (313) літ про нас без нас…

1. In tam arduo negotio, ubi agitur de publica universae Ucrainae integritate, non potest dux privata sua activitate decidere ac declarare subiectionem suam, amplectique Portae Othomanicae protectionem, sine consensu omnium, tam spiritualium quam saecularium universae Ucrainae statuum, et quamvis decideret declararetque, tamen decisiva illa declaratio, quam omnis popularitas unanimi assensu concludere debet, non posset suis stare fundamentis, sed in praeceps rueret, quia universus populus, post modum diceret, non debuistis tractare DE NOBIS SINE NOBIS. Igitur differendum est, usquequo in unum, scissa nunc Ucraina, convenerit, decideritque decidenda.