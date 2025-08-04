Мистецтво пропетляти

На 8 серпня з-за океану анонсували щось досі не бачене. До того чергового дед-лайну в Україні стаються звичні малозрозумілі події. Огляд подій тижня.

Перевантаження тижня

Найкоротша і найефективніша «революція», яку назвали «картонною» тривала кілька днів. На Банковій зрозуміли (або зробили вигляд, що зрозуміли), що десь протікає і відкоригували намутаборене 22-го липня.

На виході є: вперше з початку повномасштабної війни засідання Верховної Ради, яка розглядала законопроект № 13533 про повернення повноважень НАБУ і САП транслювали он-лайн (таке собі досягнення, але з паршивої вівці і то кавалок вовни): парламент знову таки майже одностайно поборов ту «корупцію», яку так само боров два тижні тому; президент оперативно відреагував і «Підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне», - констатував сам Зелеленський.

Тепер Генеральному прокурору заборонено доручати досудове розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншим органам; заборонено давати письмові вказівки підрозділам детективів і внутрішнього контролю НАБУ чи прокурорам САП; працівники НАБУ, САП, Бюро економічних розслідувань, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі. Посполитим має сподобатися опція в законі, яка передбачає вимогу протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону перевірку працівників на поліграфі має провести Служба безпеки України, а співробітники НАБУ не зможуть виїхати за кордон на час воєнного стану, окрім службових поїздок.

Незрозумілими залишилися два моменти – чому молодь з картонками не назвали хунвейбінами і яку нову дурницю впоре влада, аби знову нарватися на проблеми, які сама створює.





Кримінал тижня

Дуже доречно за законами жанру працівники САП і НАБУ продемонстрували, що не даремно їдять свій хліб з маслом, і з цього приводу відзвітували про затримання на хабарі чинного народного депутата і не тільки його. «Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій; начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника БПЛА», - повідомили в САП.

Згодом з’ясувалося, що за «відкати» в 30% затримано народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова, голову Мукачівської РДА (він ж колишній голова Луганської ОВА) Сергія Гайдая, начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка.

Співпадіння в часі і просторі відновлення логіки дій з Офісу президента та Верховної Ради і активізації офіційних борців з корупцією для конспірологів виглядає досить підозріло, але вже хай так, ніж ніяк. Лакмусовим папірцем щодо адекватності існування САП і НАБУ у тому вигляді в якому вони існують зараз, буде затримання і доведення до цюпи хоча б ще кількох корупціонерів. Бажано не районного рівня.

Нововведення тижня

Серпень – канікули, то так само як цукор – білий, а вугілля – чорне. В ХХІ столітті все міняється і вугілля з цукром може бути будь-якого кольору, а канікули є дуже відносними. Тому констатуємо, що саме в серпні зростуть штрафи для бізнесу, який працює без касового апарату і не видає фіскальні чеки. Тепер продавцям доведеться платити 100% вартості товару або послуги за перше порушення, і 150% за друге і наступні.

Судовими позовами від юристів-пенсіонерів «пахне» нововведення про те, що з 1-го серпня залізничні квитки на найзатребуваніші рейси можна буде купити тільки через функцію «Дія», а в касі їх продавати не будуть. Офіційна версія - запобігти спекуляціям. Нововведення не стосується військовослужбовців і це правильно, але для решти населення це виглядає трохи апартеїдом. Аpartheid з африкаанс перекладається як «роздільність», divide et impera з латини перекладається як «розділяй і володарюй». Висновки кожен поліглот може зробити сам.

Призначення тижня

Відносно нові обличчя з’явилися в кабінетах трохи вищих за середні і стурбовані за гендерну рівність громадяни мають з того тішитися. Про «лаву запасних» в команді Зеленського говорили так само часто, як про пересування «ліжок в борделі». І перша ідіома взята в лапки, і друга зовсім не смішні.

Міністерство культури, яке було помітним на політичному горизонті останній раз ще за часів Ющенка, тепер очолюватиме Тетяна Бережна, але тільки в статусі т.в.о. В «попередньому житті» Тетяна Василівна була заступницею чинної прем’єрки і відповідала за розробку і реалізацію політики у сфері праці й зайнятості..

Колишня народна депутатка і громадська діячка Світлана Заліщук стала послом України у Швеції. Біографія Світлани Петрівни настільки барвиста, що Сельма Лагерльоф і Астрід Ліндгрен про неї б написали книгу.

І, виявляється, символізм притаманний не тільки тим, кого згадувати не хочеться. 3-го серпня, у День Повітряних сил ЗСУ президент України Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. Тут вже без жартів, бо від Анатолія Миколайовича багато важить чи прокинемося ми завтра.