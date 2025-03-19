Парламент Сербії затвердив відставку прем’єр-міністра.

Якщо не вдасться вчасно сформувати новий уряд, то Сербію очікують дострокові парламентські вибори.

 

 

Депутати Національних зборів – сербського парламенту – затвердили відставку прем’єр-міністра Мілоша Вучевіча. Про це повідомило сербське видання «Политика». Спікерка парламенту Ана Брнабіч подякувала Вучевічу за «гідне і справедливе виконання своєї роботи» на посаді голови уряду, а також за його «відповідальну та мужню поведінку».

 

З цього моменту уряд Сербії стає технічним, чинні міністри – тимчасовими виконувачами обов'язків. Кабінет міністрів відтепер зможе здійснювати лише поточні справи і не має права пропонувати Національним зборам закони та інші загальні акти або ухвалювати постанови, за винятком випадків, коли їхнє прийняття пов'язане з установленим законом терміном або продиктоване потребами держави, інтересами оборони, поважним природним чи іншим лихом.

 

Відтак починається відлік 30-денного терміну, за який має бути сформований новий кабінет міністрів країни. Якщо цього не вдасться зробити до 18 квітня, то президент республіки зобов'язаний розпустити Національну асамблею та призначити нові вибори. Позачергові вибори у Сербії  в такому випадку можуть відбутися на початку літа. Попередні відбулися лише півтора року тому.

 

Пан Вучевіч подав до демісії ще 28 січня на тлі протестів у країні, які розпочалися у листопаді минулого року. Приводом для них стала трагедія на залізничному вокзалі у місті Нові-Сад. Першого листопада на нещодавно відремонтованій будівлі двірця обвалився бетонний навіс. Жертвами стали 15 людей віком від шести до 74 років. Демонстранти називають причиною трагедії в Нові-Саді корупцію, недбалість, зневагу до правил безпеки при будівництві та непотизм у верхах сербської влади.

 

19.03.2025

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