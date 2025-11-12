Британські ліві лейбористи намагаються змістити Кіра Стармера.

Експерти припускають, що виступ проти прем’єра відбудеться під час заяви уряду про підвищення податків.

Ліве крило Лейбористської партії Великої Британії готує заколот проти прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС. За твердженням джерел, атака на главу уряду може відбутися наприкінці листопада.

За їхніми даними, бунтівні однопартійці Стармера вже знайшли йому заміну. Серед потенційних наступників, у тому числі й найближчі соратники чинного прем'єра.

За твердженням джерел ліві спробують усунути Кіра Стармера, коли міністерка фінансів Об’єднаного Королівства Рейчел Рівз (Rachel Reeves ) виступить у парламенті з бюджетним посланням. Очікується, що 26 листопада вона оголосить про підвищення податків, і на цьому тлі бунтівні лейбористи порушать питання довіри чинному лідерові партії.

Вожаками майбутнього перевороту експерти вважають міністра охорони здоров'я і соціальної політики Веса Стрітінґа (Wes Streeting) та міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд (Shabana Mahmood). Проте обидвоє чиновників це заперечують.

Сам голова кабінету міністрів має намір до останнього відстоювати свою посаду. Навіть попри те, що згідно зі свіжою соціологією, зараз Стармер – один із найнепопулярніших прем'єр-міністрів за всю історію Королівства. За даними опитування аналітичної компанії YouGov, його роботу схвалюють лише 17% респондентів.

Газета The Guardian вказує на те, що наразі серед лейбористів немає одностайності з питання зміни лідера. Деякі депутати застерігають, що така пертурбація вплине на політичні розклади перед виборами. Більше того, форсована демісія чинного прем'єра призведе до вкрай небажаних наслідків: погіршить стосунки з Трампом та віддасть країну до рук правих із Reform UK.

Нині середній рейтинг лейбористів у опитуваннях менший за 20%. Партія Reform UK має понад 30% прихильників. Виборці Стармера розчаровані тим, що уряд продовжує скорочувати соціальні витрати та підвищувати податки. Це йде врозріз із його передвиборчими обіцянками.