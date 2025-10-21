Прем'єром Японії вперше стала жінка.

За 64-річну Санае Такаїті проголосували обидві палати японського парламенту.

104-м прем'єр-міністром Японії обрано голову Ліберально-демократичної партії (ЛДП) 64-річну Санае Такаїті. Вона стала першою жінкою на цій посаді за всю історію країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Напередодні правляча в Японії ЛДП і раніше опозиційна «Партія інновацій» домовилися про співпрацю, що зробило вельми високими шанси Такаїті на обрання новим прем'єром країни.

Голосування у нижній палаті парламенту відбулося у вівторок, 21 жовтня, – пані Такаїті набрала 237 голосів із 465 (для позитивного результату достатньо було 233 голоси). Головний суперник, лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода, отримав 149 голосів.

Для формального затвердження на посаді Санае Такаїті потрібно ще благословення імператора Нарухіто. Зустрітися з ним вона повинна у вівторок ввечері, 21 жовтня. Відтак Такаїті стане вже п'ятим лідером Японії за останні п'ять років. Вона пообіцяла сформувати уряд із «північноєвропейським» рівнем представництва жінок.

Ексміністерка внутрішніх справ Такаїті відома жорсткими поглядами на безпеку. ЇЇ вважають прихильницею консервативних та націоналістичних поглядів. Вона також виступає за перегляд дев'ятої статті японської конституції 1947 року, яка проголошує відмову країни від мілітаризму. Такаїті критично висловлювалася про економічну політику КНР та відстоювала необхідність знизити залежність від Китаю в економічній сфері. «Я маю намір зробити економіку Японії сильнішою і перетворити країну на відповідальну перед майбутніми поколіннями державу», – заявила Такаїті.