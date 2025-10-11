Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції.

Ультраліві і ультраправі в Національних зборах пообіцяли прем’єрові вотум недовіри.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон знову призначив прем'єр-міністром 39-річного Себастьєна Лекорню, який подав до демісії лише чотири дні тому і після цього заявляв, що не бажає більше очолювати уряд. Про це повідомила газета Le Monde. Про перепризначення Лекорню Єлисейський палац оголосив невдовзі після того, як минуло 48 годин, за які Макроном пообіцяв призначити нового прем'єра.

 

Після заяви Єлисейського палацу Лекорню написав на платформі X: «Я приймаю як обовязок місію, покладену на мене президентом республіки, зробити все можливе для забезпечення Франції бюджетом до кінця року та вирішення повсякденних проблем наших співвітчизників. Ми повинні покласти край цій політичній кризі, яка дратує французів, і цій нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам».

 

Нагадаємо, що Себастьєн Лекорню, який очолив уряд Франції щойно дев’ятого вересня, вже п’ятого жовтня подав до демісії після того, як йому не вдалося погодити державний бюджет на 2026 рік. Окрім того, сформований Лекорню кабінет, у складі якого фігурувала значна кількість міністрів з колишнього уряду, відразу ж зазнав різкої критики опозиції, яка пообіцяла прем’єрові вотум недовіри в Національних зборах.

 

Після повторного призначення Лекорню керівники як ультралівого блоку «Нескорена Франція, так і ультраправої партії «Національне об'єднання» заявили про намір висунути проти нього у Національних зборах вотум недовіри найближчим часом. За вотум недовіри висловились і правоцентристи зі «Союзу правих за республіку». Різко розкритикували повернення Лекорню і  комуністи, вказуючи на те, що президент повністю відірвався від реальності, і також пообіцяли вотум недовіри.

 

Як вже писало наше видання, у Франції триває затяжна політична криза. На початку грудня 2024 року вотум недовіри в Національних зборах отримав Мішель Барньє. Його наступник Франсуа Байру пішов у відставку після вотуму недовіри 8 вересня. В обох випадках причиною кризи були розбіжності політичних сил через державний бюджет з великим дефіцитом і спроб глав урядів його скоротити за рахунок соціальних видатків. Збудником протестів залишається й пенсійна реформа Макрона 2023 року, скасування якої вимагають ліві сил в парламенті.

11.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Франція на межі  політичного колапсу?
Максим МУЛЯР
​Демісія вже третього прем'єр-міністра після дострокових виборів 2024 року занурили Францію в нову політичну кризу.
10.10.25 | | У світі
Жіноче терпіння за правління Талібану
Чи можливо серед чорноти війни відшукати надію чи навіть щастя? Це питання, на яке кожен українець за роки російської війни проти нас вже має свою відповідь. А Госсейні розповідає, як цю надію відшукували афганські жінки.
09.10.25 | | Штука
Український модернізм на рідній сцені
Вперше у Львові прозвучить заборонена українська музика ХХ століття. 11 жовтня у Львівському органному залі відбудеться концерт “Симфонічний модернізм. Сениця. Шипович”.
08.10.25 | | Штука
Колгосп
Майкл Мишкало
Перші дні осені, перший тиждень уроків – і «Завтра уроків не буде, їдемо на бульбу в колгосп». Трактор орав поле, ми йшли позаду і збирали бульбу у відро, потім пересипали в мішки
07.10.25 | | Дискурси
Ювілейний рік: історія, мистецтво та сучасні сенси
Упродовж 9–12 жовтня 2025 року Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької урочисто відзначить 125 років від дня відкриття будівлі театру — однієї з найвпізнаваніших архітектурних перлин Львова та всієї України.
07.10.25 | | Штука
Заморозки на ґрунті і не тільки
Юрко ТИМЧУК
Бабине літо буде десь на китайський курбан-байрам, тобто нескоро. Так само довго доведеться чекати на ще багато потрібних і не так щоб аж дуже речей.
07.10.25 | | Україна
Фейкометне висміювання рашизму
Олег Харч
Війна для українського мистецтва стала каталізатором його прориву на міжнародну арену: з початку повномасштабного вторгнення чимало українських проєктів, багато наших художників почали здобувати світове визнання.
06.10.25 | | Штука
Мрії, сни і блаженні миті народження мелодії
Любов Кияновська
Один з провідних українських композиторів, геніальний Валентин Сильвестров шукає і знаходить принципово інший інтонаційний «простір, де мелодії існують на межі виникнення і зникнення...»
05.10.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.