Келлоґа усунули від посередницької місії щодо Росії та України.

Хоча формально він залишається на посаді спецпосланця президента США.

Кіта Келлоґа – спеціяльного посланця президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Росії та України – вже остаточно усунули від посередництва з вирішення військового російсько-українського конфлікту. Про це повідомило видання Politico. Видання зазначає, що Келлоґ з його тверезою та справедливою позицією щодо Кремля вважався друзями України в НАТО доволі слушною фігурою для такої модерації.

Газета зазначає, що пан Келлоґ не брав участі в американсько-українських перемовнах, які відбулися у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії. На зустрічі були присутні держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та представник американського президента на Близькому Сході Стів Віткофф.

За словами деяких посадовців адміністрації Трампа, а також кількох республіканських експертів зі зовнішньої політики, які неофіційно консультували команду президента, відсутність Келлоґа на перемовинах у Джидді, якє є центральним процесом російсько-українського врегулювання, є чітким свідченням, що його відсторонили.

«Роль Келлога під великим запитанням. Незрозуміло, чому президент не вирішить це остаточно. Уже надто багато посередників, зокрема Віткофф, які намагаються зіграти роль героя після закінчення війни. Келлог “шкутильгає”, додаючи плутанини щодо того, хто що робить», — сказав представник адміністрації Трампа на умовах анонімності.

Politico уточнює з покликом на джерела знайомі з Келлоґом, що все ж він як спецпосланець залишається на посаді та продовжує працювати з президентом США Дональдом Трампом. «Президент Трамп використав таланти кількох високопоставлених чиновників адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного розв’язання. Генерал Келлоґ залишається важливою частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками», – сказав речник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Гюїтт (James Hewitt).

Людина близька до Келлоґа вказала на ще одну його перевагу для своєї посередницької місії: «У нього найкращі стосунки в Білому домі з українським лідером Володимиром Зеленським».