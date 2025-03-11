1113-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Спеціального посланця президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Росії та України Кіта Келлоґа вже остаточно усунули від посередництва з вирішення військового російсько-українського конфлікту, пише Politico. Келлоґ не брав участі в вчорашніх американсько-українських перемовнах у Саудівській Аравії. На зустрічі були присутні держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та представник американського президента на Близькому Сході Стів Віткофф.

10:15 Відновлено транспортування американської зброї в Україну з логістичного хабу в Польщі, в Ясьонці, повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

10:10 Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила припинення паузи в обміні розвідувальними даними з Україною.

10:00 Вночі (із 19:00) росіяни ударили трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакували 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим.

За попередніми даними станом на 09:30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 89%.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 627 із 1005 запущених по Україні БПЛА, ще 317 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 94%).

09:40 Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі загинула жінка, 9 людей поранено, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

301,6% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

123,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

791,6% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

118,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

78,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

670,1% автомобільної техніки (з них 11,1% за минулий тиждень).

08:55 Вчора ввечері внаслідок російського ракетного удару по порту в місті Одеса загинули 4 громадян Сирії та ще 2 людини дістали поранення, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

08:50 Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює акаунти українських користувачів GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery – програма, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США), повідомили Мілітарному підтвердили декілька користувачів сервісу.

08:45 Зранку у Кривому Розі пролунала серія вибухів, росіяни завдали удари балістикою, є пошкодження, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

08:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Ветеринарне Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Торецьк, Звірове, Гродівка, Покровськ, Леонтовичі Донецької області; Новопіль, Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області; Корсунка, Вірівка, Матросівка, Бургунка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина. На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Майського, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмів агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів марно намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль. На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове. На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 33 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, одну РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:25 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Внаслідок падання уламків збитих російських безпілотників у Київській області спалахнули пожежі – в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки, у Фастівському районі – меблевий магазин, повідомили в ДСНС.

08:15 Наступного тижня мають розпочатися обговорення деталей щодо припинення вогню на технічному експертному рівні, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

08:10 Вчора ввечері була масована атака БПЛА на Дніпро і область збито 12 безпілотників з 20, у Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків, є пожежі на об'єктах інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сполучені Штати та Україна домовилися 11 березня про негайне 30-денне припинення вогню в Україні за умови згоди Росії, а США, як повідомляється, відновили обмін розвідданими та військову допомогу.

• Союзники і партнери України з Європи, Азії та Океанії продовжують докладати зусиль для зміцнення української армії і надання Україні гарантій безпеки - найбільш ефективного стримуючого фактору проти майбутньої російської агресії проти України після можливої майбутньої мирної угоди.

• Російські війська продовжують здійснювати підтверджені просування в Курській області і, ймовірно, розпочали наступ на Суджу.

• У ніч з 10 на 11 березня українські війська провели масштабну серію ударів з безпілотників по Росії, в основному націлених на Московську область.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька і Покровська, а російські війська - біля Сіверська і Роботиного та в Курській області.

• Кремль продовжує розширювати соціальні пільги для російських солдатів, які воювали в Україні, включаючи солдатів, які воювали на боці ополченців "ДНР" і "ЛНР" з 2014 року.