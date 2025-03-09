1110-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:00 Розвідувальний альянс "П'ять очей" між Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Британією та США може стати альянсом "Чотири ока", оскільки країни-союзники обговорюють можливість створення окремого підрозділу без США, пише Daily Mail. Безпрецедентне рішення президента США заборонити союзникам, включаючи Велику Британію, передавати Україні секретні матеріали, які могли б бути корисні для цієї східноєвропейської країни, спричинило заклики до створення нової групи для обміну розвідданими без участі США, пропонується створити підгрупу, яка дозволить обмінюватися розвідданими без вето США. Припинення співпраці з США було б занадто агресивним актом, і союзники не хочуть спровокувати реакцію Трампа, але все ж спостерігається відхід від того, щоб відкрито ділитися інформацією. Проблема в обміні даних між союзниками в основному полягає в необроблених розвідувальних даних, які можуть викрити джерела, тому більше уваги буде приділятися подачі інформації, щоб замаскувати її походження.

13:20 РФ за останній тиждень випустила по Україні близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

12:40 На засіданні Nordic-Baltic 8 міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви представили нові ініціативи з підтримки України у війні проти Росії:

Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням української ППО. Поставки мають відбутися вже цього року.

Норвегія виділяє у 2025 році 7,8 млрд євро – один із найбільших бюджетів допомоги Україні. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей на морі та ППО. Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український ОПК.

Литва працює над зміцненням нашого ППО, інвестиціями в ОПК та внесками в «чеську ініціативу». Артилерійські снаряди залишаються в пріоритеті.

Латвія зосереджена на оснащенні наших підрозділів, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК.

Ісландія бере участь в інвестиціях у наш ОПК у межах «данської моделі» та допомагає готувати «Нордично-Балтійську бригаду».

Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги.

Естонія готує нові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки «Нордично-Балтійської бригади».

Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

11:20 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 864 російських атак (позаминулого тижня – 718), при цьому знищено 88410 російських військових (позаминулого – 8890): у середньому 9,7 за атаку (позаминулого – 12,4).

Найбільше атак відбулося на Курському напрямку – 218 (позаминулого тижня було 109), на колишньому Бахмутському (Сіверський, Краматорський та Торецький) – 183 (було 107 ) та Покровському – 142 (було 210).

10:50 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 859 корегованих авіаційних бомб, що трохи менше, ніж попереднього тижня (було 898), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

300,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

123,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

785,7% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

117,6% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

78,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

665,6% автомобільної техніки (з них 9,6% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 119 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 92%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 546 із 933 запущених по Україні БПЛА, ще 338 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 95%).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 83 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 103 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 217 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3229 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Довжик, Козача Лопань Харківської області; Леонтовичі, Воскресенка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новояковлівка, Павлівка, Степове Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, а також два пункти управління БпЛА російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Лозова, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Чарівного. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове, Щербаки та Кам'янське. На Сіверському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 30 авіаційних ударів із застосуванням 44 керованих бомб, а також здійснив 577 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППО, 190 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 142 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, які є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Масштаби призупинення США обміну розвідувальною інформацією з Україною залишаються незрозумілими.

• Західні й українські посадовці зазначають, що призупинення обміну розвідувальною інформацією з боку США має наслідки на полі бою.

• Європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб доповнити обмін розвідувальною інформацією з Україною після призупинення обміну розвідданими з боку США.

• Російські війська 7 і 8 березня посилили свою багатовекторну кампанію з ліквідації українського угруповання в Курській області.

• Російські війська, схоже, руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити відходу українських військ з Курської області в Україну.

• Заступник начальника головного військово-політичного управління міністерства оборони Росії командир спецназу «Ахмат» генерал-майор Алаудінов 8 березня заявив про активізацію російських зусиль у Курській області.

• У ніч з 7 на 8 березня та вдень 8 березня російські війська здійснили серію ракетних ударів та ударів з безпілотників по тилових та прилеглих до них районах України, при цьому українські війська не збили жодної російської балістичної ракети.

• Кремль продовжує просувати неправдивий наратив про те, що країни – члени Європейського Союзу та Україна прагнуть затягування й ескалації війни в Україні, щоб відволікти Росію від власної довготривалої підготовки до війни із Заходом.

• Президент України Володимир Зеленський заявив 8 березня, що голова Адміністрації президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони України Рустем Умеров і заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса візьмуть участь в українсько-американських переговорах 11 березня в Джидді, Саудівська Аравія.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька і Покровська, а російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області, а також біля Торецька і Покровська.