1109-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

300,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

123,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

783,8% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

117,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

78,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

663,2% автомобільної техніки (з них 9,6% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (із 20:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської область РФ, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 92%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

За минулі сім днів було збито 536 із 893 запущених по Україні БПЛА, ще 317 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 96%).

09:25 Російські війська вночі атакували мʼясокомбінат у Богодухові, троє людей загинуло, багато поранених, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинув 166 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 157 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2696 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Розсоші, Попівка Сумської області; Гранів Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Клебан-Бик, Костянтинопіль, Покровськ, Звірове, Яблунівка, Зоря, Полтавка, Нова Полтавка, Попів Яр, Олексіївка, Мирне, Олександропіль, Миролюбівка, Єлизаветівка, Покровськ, Звірове, Горіхове, Перебудова, Федорівка, Мирне Донецької області; Залізничне, Новоіванівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито. На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 148 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 ракет, 113 автомобілів та три одиниці спецтехніки окупантів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, які є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 6 на 7 березня російські війська здійснили один з найбільших в історії ракетних і безпілотних ударів по Україні, оскільки російські війська продовжують адаптувати ударні комплекси для того, щоб придушити українську систему протиповітряної оборони, збільшуючи загальну кількість шахедів і маскувальних дронів у кожному ударі.

• Восени 2024 року російські війська почали збільшувати кількість шахедів і дронів-приманок в ударних пакетах, ймовірно, з метою адаптації до успішних українських інновацій в галузі радіоелектронної боротьби.

• Росія, ймовірно, скористається призупиненням американської військової допомоги Україні та обміну розвідданими з нею, щоб активізувати свою кампанію із завдання ударів на великі відстані й виснажити українські ракети протиповітряної оборони.

• Російські війська продовжують інтенсифікувати наступальні операції на окремих ділянках фронту, ймовірно, для того, щоб скористатися будь-якими негайними і довгостроковими наслідками припинення американської допомоги Україні на полі бою.

• Нещодавно російські війська вперше з 2022 року просунулися на північ Сумської області, звідки українські війська витіснили росіян зі значних ділянок української території після перших місяців російського наступу. Російські війська, ймовірно, серед інших цілей, мають намір використати обмежене просування в Сумську область, щоб повністю витіснити українські війська з Курської області.

• Російські війська також нещодавно активізували наступальні операції, спрямовані на захоплення Часового Яру та наступу на Костянтинівку – найпівденніший населений пункт українського фортифікаційного поясу в Донецькій області.

• Російські офіційні особи продовжують відкрито відмовлятися від будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах або прийняття будь-яких мирних пропозицій США, Європи чи України.

• За оцінками литовських спецслужб, Росія може мати потенціал для проведення обмеженої кампанії проти однієї або кількох країн НАТО протягом трьох-п'яти років, що збігається з оцінками ISW щодо зусиль Росії з реструктуризації та підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- та довгостроковій перспективі.

• Сполучене Королівство видало Україні перший транш доходів від заморожених російських активів.

• Кремль продовжує використовувати свою програму «Час героїв» для призначення на державні посади ветеранів війни в Україні в рамках довгострокових зусиль з мілітаризації російського суспільства та формування нових кадрів лояльних російських чиновників.