Папа Франціск вперше з моменту шпиталізації звернувся до вірян.

Звернення було трансльоване в аудіозапису на площі Святого Петра у Ватикані.

Папа Римський Франціск, який вже майже три тижні лежить у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі із двосторонньою пневмонією, записав у лікарняній палаті коротке аудіо, в якому звернувся до вірян. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Аудіозвернення іспанською мовою пролунало у четвер,шостого березня, на площі Святого Петра у Ватикані перед проказуванням молитви Розарію за здоров’я Папи.

Як відомо, починаючи з 24 лютого, щовечора о 21:00 місцевого часу, на площі Святого Петра підноситься молитва за здоров’я Святішого Отця. На неї збираються кардинали, які мешкають у Римі, а також очільники та працівники ватиканських інституцій і Римської дієцезії. Також у молитві беруть участь паломник, які цими днями прибувають до Вічного Міста.

Саме до них Папа Франціск вирішив звернутися з подячним словом, вперше після шпиталізації три тижні тому. Звернення перед початком молитви анонсував кардинал Анхель Фернандес Артіме, пропрефект Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя, який цього вечора очолював молитву.

«Від усього серця дякую вам за молитви, які ви підносите за моє здоров'я з площі. Я супроводжуватиму вас звідси. Нехай Господь вас благословить, а Богородиця вас береже. Дякую», – промовив Понтифік. Його голос звучав втомлено і переривчасто, також чулося його утруднене дихання.

Після того, як на площі прозвучав голос Папи, кардинал Артіме запросив присутніх до молитви, зазначивши: «Ми зібралися в молитві за здоров'я Святішого Отця Франціска з Марією, Матір'ю Церкви і Доброю Порадницею».

Нагадаємо, що 88-річний Папа Франціск від 14 лютого перебуває у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі. Комп'ютерна томографія виявила в нього двосторонню пневмонію. Останніми днями стан здоров'я Понтифіка погіршується, прогноз на одужання лікарі розцінюють як «обережний». За його одужання моляться католики всього світу.

Кардинал Джанфранко Равазі припустив у розмові з журналістами, що якщо за станом здоров'я Франціск не зможе виконувати своїх обов'язків, він буде змушений зректися престолу.