Стан здоров’я Папи Франціска погіршився.

Ватикан повідомив про «складну клінічну картину, яка потребуватиме відповідного лікування в умовах стаціонару».

Ватикан повідомляє, про погіршення стану здоров’я Папи Римського Франціска. Уже триває четвертий день шпиталізації Понтифіка в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано інфекцію дихальних шляхів. Про це в понеділок, 17 лютого, повідомив інформаційний портал Vatican News з покликом на слова офіційного речника Святого Престолу Маттео Бруні.

«Результати обстежень, проведених за останні кілька днів і сьогодні, показали полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що зумовило подальшу зміну терапії... Всі проведені наразі обстеження свідчать про складну клінічну картину, яка потребуватиме відповідного лікування в умовах стаціонару», – йдеться в комунікаті для журналістів.

Маттео Бруні не уточнив, скільки ще днів 88-літній глава Католицької церкви буде змушений провести в шпиталі. Зазначив лише, що тяжкість симптомів «вимагає адекватного (за часом – ред.) перебування у клініці».

Святіший Отець прибув до лікарні ім. Аґостіно Джемеллі в п’ятницю, 14 лютого, після того, як протягом певного часу лікував бронхіт у домашніх умовах. Обстеження виявили інфекцію дихальних шляхів, було ухвалено рішення про шпиталізацію.

Відповідне фармакологічне лікування в умовах стаціонару, поєднане з відпочинком, допомогли стабілізувати стан, зокрема, протягом останніх днів не фіксувалося підвищення температури. Виконуючи рекомендації лікарів, Папа Франціск був змушений відмовитися від того, щоб очолити недільне проказування молитви «Ангел Господній».

У неділю ввечері, 16 лютого, речник Маттео Бруні поінформував про те, що клінічний стан Понтифіка стабільний і він продовжує лікувально-діагностичний курс, призначений медичним персоналом. «У понеділок зранку Святіший Отець прийняв Святе Причастя та вислухав Святу Месу через телебачення, а в другій половині дня чергував читання з відпочинком», – розповів Бруні.