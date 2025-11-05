Ватикан більше не рекомендує називати Діву Марію «Співвідкупителькою».

Таким чином покладено кінець десятиліттям внутрішніх суперечок у Католицькій церкві.

Дикастерія віровчення Католицької церкви опублікувала доктринальну записку Mater populi fidelis, яка стосується допустимих Марійських титулів, тобто того, як слід і як не слід називати Діву Марію. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. У документі, підписаному префектом-кардиналом Віктором Мануелем Фернандесом (Víctor Manuel Fernández) та секретарем доктринального відділу монсеньйором Армандо Маттео (Armando Matteo) і схваленому Папою Левом XIV, пропонується більше не називати Богоматір «Співвідкупителькою» (Co-redemptrix) або «Посередницею» (Mediatrix) у справі спасіння світу. Таким чином покладено кінець десятиліттям внутрішніх суперечок у Католицькій церкві.

Доктринальний текст аналізує низку Марійських титулів, виокремлюючи деякі з них та застерігаючи від використання інших. Такі титули, як «Мати віруючих», «Духовна Мати», «Мати вірного люду», особливо цінуються. Натомість титул «Співвідкупителька» вважається недоречним та неналежним. «Цей титул може внести плутанину і порушити гармонію істин християнської віри», – йдеться в записці. Там наголошується, що світ врятував лише Ісус Христос. Догмат про спокуту (порятунок) розуміється як визволення від гріхів, яке людству дарував Син Божий, пожертвувавши своїм життям.

Титул «Посередниця» вважається неприйнятним, коли набуває значення, яке є винятковим для Ісуса Христа, але вважається цінним, якщо виражає інклюзивне та спільне посередництво, яке прославляє Христову могутність. Титули «Мати благодаті» та «Посередниця всіх благодатей» вважаються прийнятними в деяких дуже конкретних значеннях.

При цьому в новому керівництві Ватикану відзначається роль Діви Марії як посередниці між Богом та людством. Народивши Ісуса, вона «відчинила браму викуплення, на яке чекало все людство», йдеться в документі.

Щодо титулу «Співвідкупителька» документ нагадує, що деякі Папи «використовували цей титул, не вдаючись до його пояснення». Зазвичай вони представляли його у зв'язку з Богоматеринством і з посиланням на єднання Марії з Христом біля відкупительного Хреста. Другий Ватиканський собор вирішив не використовувати цей титул з догматичних, душпастирських та екуменічних міркувань. Святий Іван Павло II використовував цей титул принаймні сім разів, але відмовився від його вживання, коли богослови Ватикану стали висловлювати сумніви в його доречності. Проти титулу «Співвідкупителька» також активно виступали й наступні понтифіки – Бенедикт XVI та Франциск.