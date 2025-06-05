Папа Лев XIV закликав Путіна «зробити жест миру».

У телефонній розмові між ними особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру.

 

 

Папа Римський Лев XIV провів у середу, четвертого червня, після обіду телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це передає інформаційний портал Vatican News з покликом на слова директор пресслужби Святого престолу Маттео Бруні (Matteo Bruni). У повідомленні не уточнюється, яка саме сторона стала ініціатором розмови.

 

Як стверджує пан Бруні, Понтифік під час розмови, окрім питань, що становлять взаємний інтерес, особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію «зробити жест, що сприятиме миру». Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту.

 

Було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі (Matteo Zuppi).

 

Нагадаємо, що у травні 2023 року ще попередній Папа Римський Франціск доручив кардиналові Маттео Дзуппі, архієпископу Болонському, президентові Конференції італійських єпископів, очолити за погодженням з державним секретаріатом місію, яка сприятиме зменшенню напруженості в російсько-українському конфлікті. Як спеціальний посланець Ватикану Дзуппі вивчав шляхи мирного врегулювання в Україні. Він провів перемовини з цього питання в Москві, Києві та Пекіні.

 

Шеф Кремля, зі свого боку, передав Папі Римському послання від патріарха РПЦ Кірілла з побажаннями успіхів у пастирському служінні. Сторони висловилися за продовження діалогу.

 

Це була перша розмова російського диктатора з Папою  Лев XIV, який посів Святий Престол восьмого травня цього року. З того часу Понтифік неодноразово висловлювався на підтримку України й засуджував російську аґресію.

05.06.2025

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