Наступні українсько-російські перемовини, найімовірніше, відбудуться у Ватикані.

Папа Лев XIV ще раніше заявляв, що готовий надати майданчик для діалогу.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що перемовини між представниками України та Росії щодо завершення війни можуть продовжитися у Ватикані. Про це повідомило фінське видання Yle. При цьому фінський політик запевнив, що Сполучені Штати не виходять з переговорного процесу, попри заяву президента Дональда Трампа, що Путін не готовий припиняти війну в Україні, «бо вважає себе переможцем».

«Вони (США, – ред.) не здалися. І зараз посередників побільшало. Раніше цю роль відігравали тільки США, тепер Європа теж долучається», – зазначив Стубб. Президент Фінляндії назвав такий розвиток ситуації «позитивним». За словами Стубба, після розмови президента США Дональда Трампа з його українським та російським колегами Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним у понеділок, 19 травня, обговорення продовжились «на різних рівнях».

Трамп, як відомо, заявив європейським лідерам – президентові Франції Емманюелеві Макрону, бундесканцлеру Німеччини Фрідріхові Мерцу, прем'єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні та прем'єр-міністрові Великої Британії Кірові Стармеру – під час розмови 19 травня, що наступні перемовини делегацій Росії та України відбудуться у Ватикані. Він навіть вказав, хто від США виступатиме посередником під час розмов: державний секретар Марко Рубіо і спеціальний посланець президента з питань України Кіт Келлоґ.

Спершу деякі європейські лідери наполягали на тому, що результатом будь-яких перемовин у Ватикані має стати безумовне припинення вогню. Трамп у відповідь заявив, що йому не подобається слово «безумовне», хоча раніше він його сам використовував, коли закликав до 30-денного припинення вогню. У підсумку європейці погодилися відмовитися від цього терміна.

20 травня Папа Римський Лев XIV заявив, що готовий провести у Ватикані наступний раунд переговорів між Росією та Україною,

Коли саме розпочнеться черговий тур перемовин, наразі невідомо. Як вже було сказано, президент Фінляндії Александр Стубб говорив про «наступний тиждень», тобто в період із 26 травня до першого червня. Проте газета The Wall Street Journal з покликом на свої джерела в Білому домі пише, що переговори у Ватикані відбудуться в середині червня.

Наразі незрозумілою залишається позиція Росії. У Кремлі заявили, що рішення щодо місця проведення подальших переговорів поки не ухвалено. «Це рішення ухвалюють усі зацікавлені сторони. Такого рішення наразі не було», – повідомив речник Кремля РФ Дмітрій Пєсков.