Ватикан запропонував свій майданчик для українсько-російських перемовин.

Про це заявив державний секретар Ватикану Пʼєтро Паролін на тлі фіаско перемовин у Стамбулі.

 

 

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін (Pietro Parolin) заявив, що Папа Лев XIV готовий надати майданчик для прямої зустрічі між представниками Росії та України. Про це повідомила італійська газета La stampa.

 

У своїй вітальній промові під час відкриття у Римі конференції «До богослов'я надії для України та від України» Пʼєтро Паролін наголосив, що хоч війна сіє в Україні смерть і знищення, в цих місцях «віра не померла, ба більше, знайшла нові вираження». «Сьогодні Україна переживає болючу ніч, але серед цієї ночі Церква чуває, чуваючи – надіється, надіючись – свідчить», – сказав державний секретар Святого Престолу.

 

На прохання журналістів кардинал прокоментувати спроби перемовин між Росією й Україною, той факт, що в Стамбулі не відбулося прямої зустрічі лідерів двох країн і що українсько-російські мирні перемовини фактично завершилися фіаско. Пʼєтро Паролін заявив, що ситуація «дуже складна, драматична».

 

«Провал переговорів для України в Стамбулі є трагічним. Ми сподівалися, що може розпочатися повільний, але позитивний процес мирного вирішення конфлікту. Ми знову на початку. Тепер ми побачимо, що робити, але це дуже складна ситуація. Дуже драматична», – заявив кардинал.

 

Водночас він передав слова Папи Лева XIV щодо «надання Ватиканом можливості для прямої зустрічі між двома сторонами». «Мета полягає в тому, щоб дві сторони розмовляли одна з одною, це питання наявності простору. Необхідно подивитися, що можна зробити. Папа має намір, можливо, зробити Ватикан, Святий Престол доступним для прямої зустрічі між двома сторонами», – сказав Паролін.

 

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій для обговорення умов припинення вогню. Зустріч була перервана менш ніж через дві години на вимогу російської сторони. За словами Києва, росіяни висунули неприйнятні вимоги.

 

16.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Леся Герасимчук концертуватиме у Львові
16 травня у львівській галереї "Зелена канапа" відбудеться концерт відомої рокової вокалістки, виконавиці власних пісень на вірші українських поетів-класиків, засновниці гурту "Королівські зайці" Лесі Герасимчук.
15.05.25 | | Штука
Емма: зшивання часу
Олександр Голобородько
Наші бесіди нагадують тиху, розмірену прогулянку. Прогулянку... пам'яттю. Я називаю це “зшиванням часу”... Кілька хвилин — і на моїх очах народжується етюд пані Емми “На щастя”!
14.05.25 | | Штука
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25 | | Штука
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25 | | Штука
Там
Андрій Содомора
Золотий вік, іще раз подивуймося, золотим був саме тому, що не знав золота. А ще – слова «там». Воно, те слово, передбачає межу і її переступ – думкою чи стопою...
12.05.25 | | Дискурси
Ближче до Стамбула
Юрко ТИМЧУК
Ситуація змінюється з калейдоскопічною непристойністю. Стверджувати можна лише те, що після понеділка буде вівторок – хоча і це не гарантовано.
12.05.25 | | Україна
Три листки за вікном
Мирослав Трофимук
Нас пов’язувало саме повітря, солодкаво-гірка маса розчинених у цьому повітрі ідей, образів, просто натяків, які безгучно пролинали над нашими головами...
10.05.25 | | Дискурси
Андеграунд і ніжність
Львівський театр імені Франца Кафки запрошує поціновувачів поезії долучитися до нового етапу свого проєкту, спрямованого на популяризацію української літератури, презентуючи альбом, присвячений поезії Григорія Чубая.
10.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.