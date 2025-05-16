Ватикан запропонував свій майданчик для українсько-російських перемовин.

Про це заявив державний секретар Ватикану Пʼєтро Паролін на тлі фіаско перемовин у Стамбулі.

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін (Pietro Parolin) заявив, що Папа Лев XIV готовий надати майданчик для прямої зустрічі між представниками Росії та України. Про це повідомила італійська газета La stampa.

У своїй вітальній промові під час відкриття у Римі конференції «До богослов'я надії для України та від України» Пʼєтро Паролін наголосив, що хоч війна сіє в Україні смерть і знищення, в цих місцях «віра не померла, ба більше, знайшла нові вираження». «Сьогодні Україна переживає болючу ніч, але серед цієї ночі Церква чуває, чуваючи – надіється, надіючись – свідчить», – сказав державний секретар Святого Престолу.

На прохання журналістів кардинал прокоментувати спроби перемовин між Росією й Україною, той факт, що в Стамбулі не відбулося прямої зустрічі лідерів двох країн і що українсько-російські мирні перемовини фактично завершилися фіаско. Пʼєтро Паролін заявив, що ситуація «дуже складна, драматична».

«Провал переговорів для України в Стамбулі є трагічним. Ми сподівалися, що може розпочатися повільний, але позитивний процес мирного вирішення конфлікту. Ми знову на початку. Тепер ми побачимо, що робити, але це дуже складна ситуація. Дуже драматична», – заявив кардинал.

Водночас він передав слова Папи Лева XIV щодо «надання Ватиканом можливості для прямої зустрічі між двома сторонами». «Мета полягає в тому, щоб дві сторони розмовляли одна з одною, це питання наявності простору. Необхідно подивитися, що можна зробити. Папа має намір, можливо, зробити Ватикан, Святий Престол доступним для прямої зустрічі між двома сторонами», – сказав Паролін.

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій для обговорення умов припинення вогню. Зустріч була перервана менш ніж через дві години на вимогу російської сторони. За словами Києва, росіяни висунули неприйнятні вимоги.