Влада Румунії запобігла спробі державного перевороту.

Заколотники контактували з російськими аґентами й відвідували Москву.

 

 

Румунська влада оголосила про затримання шести осіб за підозрою у створенні організованої злочинної групи, державній зраді й підготовці до повалення конституційного ладу. Про це повідомив румунський інформаційний портал HotNews.ro. Прокуратура Румунії вже видала ордер на арешт затриманих осіб.

 

За версією слідства, група мала на меті «підірвати суверенітет і незалежність Румунії шляхом політичної дестабілізації та підриву обороноздатності країни». Докази у справі засвідчують, що з 2023 року п’ятеро осіб разом з іншою особою, яка перебуває під слідством, створили організоване злочинне угруповання з метою «підриву суверенітету та незалежності румунської держави шляхом політичного підриву обороноздатності країни».

 

«З 2024 року до організованої злочинної групи приєднався ще один обвинувачений, всі члени її здійснювали безперервні, свідомі, публічні або конспіративні дії для досягнення поставленої мети. Крім того, члени злочинної групи неодноразово вступали в контакт з аґентами іноземної держави як у Румунії, так і в Російській Федерації», – йдеться в заяві Директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму (Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism – DIICOT).

 

Прокуратура стверджує, що організована злочинна група була створена під виглядом нібито законної організації і розвивалася за зразком структури військового типу. Група використовувала онлайн-платформи для вербування прихильників.

 

Одним із фігурантів цієї справи є генерал у відставці Раду Теодору, ветеран Другої світової війни, якому 101 рік. Його не затримали, але у його помешканні пройшли обшуки.

 

За твердженням прокуратури, змовники контактували з іноземними аґентами та вели перемовини про вихід Румунії з НАТО, повалення конституційного ладу, розпуск партій, створення нового уряду, звільнення співробітників з державних установ, ухвалення нової конституції та зміну назви, прапора та гімну країни. В січні двоє осіб їздили до Москви, де контактували з людьми, які бажають підтримати зусилля організації захопити владу в Румунії.

 

Варто нагадати, що напередодні румунська влада оголосила персонами non grata військового аташе та його помічника при російському посольстві в Румунії. Москва зразу ж виступила з гнівною реакцією: «Російська сторона вважає це рішення необґрунтованим, недружнім і залишає за собою право на вжиття заходів у відповідь». Видання HotNews.ro стверджує, що між арештом заколотників і вигнанням російських дипломатів існує прямий зв'язок.

 

06.03.2025

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