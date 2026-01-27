В армії КНР відбулися масштабні чистки.

Звільнено, зокрема, одного з найвищих армійських посадовців. Експерти припускають, що була спроба державного перевороту.

 

 

Найвище командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) перебуває в глибокій кризі. Минулими вихідними в його лавах відбулися масштабні чистки — звільнено генералів Чжана Юсю і Лю Чженьлі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Експерти вважають це свідченням того, що в еліті країни розгортається нова хвиля боротьби за владу.

 

75-річний Чжан Юся був заступником голови Центральної військової ради (ЦВР) — партійної структури, яку очолює лідер країни Сі Цзіньпін. Цей ґреміум контролює збройні сили.

 

ЦВР, до складу якої зазвичай входить сім осіб, тепер скоротилася до двох членів – самого Сі Цзіньпіна та генерала Чжана Шенміня. Решту посадовців було звільнено в рамках оголошеної вищим політичним керівництвом «антикорупційної кампанії».

 

В офіційній заяві Пекіна йшлося про те, що генерали Чжан і Лю перебувають «під слідством» і звинувачуються в «поважних порушеннях дисципліни та закону». Головний друкований орган НВАК, газета «Цзефан Цзюньбао» повідомляє, що йдеться саме про корупцію. У її редакційній статті зазначається, що звільнення генералів демонструє підхід «нульової терпимості» Компартії Китаю щодо «покарання за корупцію незалежно від того, хто це і яка його посада».

 

Водночас у статті стверджується, що Чжан Юся та Лю Чженьлі «серйозно зрадили довіру та очікування Центрального комітету Комуністичної партії», а також «зневажали і підривали ЦВС». Через що багато політологів, які займаються Китаєм роблять висновок, що корупція у звинуваченні генералів – не голвне. А може йтися про спробу державного перевороту, який готувало вище військове командування.

