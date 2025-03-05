Представники Білого дому провели таємні перемовини зі Зеленським.

Його запрошували відновити добрі стосунки з Трампом.

Стало відомо, що високопосадовці адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели у середу, четвертого березня, таємні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на два джерела в Білому домі. Американські чиновники під час розмов з українськими візаві «наголосили на важливості стабілізації відносин з Білим домом» після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого.

За даними CNN, серед американських переговорників був спецпосланець Трампа щодо України і Росії Кіт Келлоґ. Представники американської адміністрації закликали українців «якнайшвидше відновити» перемовини щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очевидно, саме після цієї розмови Зеленський вирішив написати твіт у соцмережі Х, в якому висловив жаль з приводу зриву перемовин в Овальному кабінеті й бажання відновити контакти з Вашінґтоном. «Шкода, що так сталося. Настав час все виправити. Ми хотіли б, щоб подальша співпраця та спілкування були конструктивними», – написав Зеленський.

За даними часопису The Times, переконати президента України відновити діалог з Трампом допоміг прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер. За даними співрозмовників видання, у вівторок, четвертого березня, Стармер поговорив зі Зеленським телефоном. Під час цієї розмови він передав Зеленському, що «були певні речі, які Трамп хотів почути», включно з визнанням, що Зеленський неправильно провів зустріч в Овальному кабінеті, пише The Times.