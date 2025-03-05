Представники Білого дому провели таємні перемовини зі Зеленським.

Його запрошували відновити добрі стосунки з Трампом.

 

 

Стало відомо, що високопосадовці адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели у середу, четвертого березня, таємні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на два джерела в Білому домі. Американські чиновники під час розмов з українськими візаві «наголосили на важливості стабілізації відносин з Білим домом» після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого.

 

За даними CNN, серед американських переговорників був спецпосланець Трампа щодо України і Росії Кіт Келлоґ. Представники американської адміністрації закликали українців «якнайшвидше відновити» перемовини щодо угоди про рідкісноземельні метали. Очевидно, саме після цієї розмови Зеленський вирішив написати твіт у соцмережі Х, в якому висловив жаль з приводу зриву перемовин в Овальному кабінеті й бажання відновити контакти з Вашінґтоном. «Шкода, що так сталося. Настав час все виправити. Ми хотіли б, щоб подальша співпраця та спілкування були конструктивними», – написав Зеленський.

 

За даними часопису The Times, переконати президента України відновити діалог з Трампом допоміг прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер. За даними співрозмовників видання, у вівторок, четвертого березня, Стармер поговорив зі Зеленським телефоном. Під час цієї розмови він передав Зеленському, що «були певні речі, які Трамп хотів почути», включно з визнанням, що Зеленський неправильно провів зустріч в Овальному кабінеті, пише The Times.

05.03.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Хаос, або Світовий порядок 3.0
Михайло САВЧИН
Перепалка у трикутнику Трамп – Зеленський – Ді Джей Венс розкрила кризу як політичної системи США, так і світового порядку загалом
03.03.25 | | Дискурси
Бог за викликом
Віталій Портников
Юдеї і перші християни вижили, бо вірили у світ моральних норм, а їхні вороги втратили свою велику цивілізацію. Цивілізацію, що не знала докорів сумління
02.03.25 | | Дискурси
Більшість електорату Трампа підтримує Україну
Деніел Балсон
Опитування показало, що серед ядерних виборців-республіканців 69% вважають Росію агресором і 83% не схвалюють Путіна
02.03.25 | | Дискурси
Сергій Савченко в Shum Art Gallery
Ця виставка — не просто візуальна розповідь, а запрошення до рефлексії про те, як ми відчуваємо рух і зміну, як у плині подій народжується нове та, що залишається від прожитого. Автор пропонує знаходити у взаємодії з його роботами власні відповіді на ці запитання.
01.03.25 | | Штука
Домініканець на віслюкові
Василь МАХНО
А він на віслюкові, як Месія, і пальми тут тремтять і даленіють. Попереду – бо перевізник фруктів – півдня дороги: ананас й кокосом щоденна кава і щоденний космос 
01.03.25 | | Дискурси
Вільний і мандрівний
Валентина Вусата
Вільний вертеп – спільнота друзів, об’єднаних причетністю до мережі спільножитків “Вільний простір” у Львові. Небайдужа молодь несе Різдво Україною. Цьогоріч Вільний вертеп мав 42 виступи на Львівщині, 67 виступів Україною, і 16 – у східних регіонах та прифронтових територіях.
28.02.25 | | Штука
Козакувати по-котячому
Тарас Прохасько
Відповідальність полягає не в тому, аби зробити так, щоби було не тривожно, а в тому, щоби повірити, що так йому найліпше.
28.02.25 | | Дискурси
«Загроза незалежної України»
Лєшек Шаруґа
Основою суверенітету України є перетворення її суспільства на політичну націю. Цей процес не був ні очевидним, ні безболісним
28.02.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.