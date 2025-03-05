1106-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 10:00, його рівень був на 5,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.

10:15 Вночі (із 19:30) росіяни атакували трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл., однією зенітною керованою ракетою С-300 із Курської обл. та 181 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 115 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

55 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 94%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

За минулі сім днів було збито 589 із 970 запущених по Україні БПЛА, ще 354 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

300,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

122,8% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

781,8% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

117,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

76,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

658,5% автомобільної техніки (з них 11,1% за минулий тиждень).

09:45 Опитування Reuters/Ipsos (3-4 березня) в США показало, що американці розділилися в думці щодо плану Трампа обумовити підтримку Вашингтона Україні отриманням США частки мінеральних багатств України: близько 46% респондентів підтримали ув'язку допомоги США з угодою, 50% які виступили проти цієї ідеї; серед прихильників Республіканської партії цю угоду схвалюють 73%, серед прихильників Демократичної партії 75% не схвалює.

Твердження, що Україна винувата в початку війни, відкидають 70% американців: 62% республіканців і 81% демократів.

09:35 Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон готові поїхати до США разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план, пише Daily Mail.

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 108 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 56 авіаударів, зокрема скинув 90 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2234 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Горіхове, Январське, Новопавлівка, Олексіївка, Іванівка, Комишуваха, Січневе, Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, П’ятихатки, Степове, Львове та Придніпровське. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулася одна штурмова дія у районі Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Дачного та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне. Противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку в районі Нестерянки та у бік Новоданилівки, Кам’янського загарбники здійснили дев’ять марних атак на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно штурмував укріплення наших оборонців. На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 403 артилерійські обстріли, з них 15 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп 3 березня наказав призупинити військову допомогу Україні, призупинивши постачання критично важливого військового спорядження.

• Сполучені Штати надавали Україні артилерійські боєприпаси, бронетехніку, буксирувані гаубиці, батареї ППО «Патріот», а також ракетні системи дальнього радіусу дії, такі як HIMARS і ATACMS - багато з яких є складними системами, які можуть постачати лише Сполучені Штати.

• Лінія фронту в Україні не перебуває під загрозою неминучого колапсу, але наслідки паузи у наданні допомоги з боку США з часом стануть більш гострими.

• Європейська комісія 4 березня запропонувала план, який дозволить країнам-членам ЄС збільшити витрати на оборону, щоб підтримати Україну і зміцнити європейську безпеку. Європейське переозброєння є життєво важливим для короткострокової і довгострокової безпеки Європи, і Європа повинна продовжувати ці зусилля незалежно від статусу американської допомоги Україні.

• За час війни Україна значно розширила свої можливості у сфері оборонного промислового виробництва, прагнучи з часом задовольнити свої військові потреби самостійно, але здатність України стати самодостатньою в довгостроковій перспективі залежить від подальшої підтримки з боку держав-партнерів у короткостроковій і середньостроковій перспективі.

• Верховна Рада України та Президент України Володимир Зеленський 4 березня підтвердили готовність України співпрацювати з адміністрацією Трампа задля досягнення сталого та довготривалого миру в Україні.

• Високі втрати у війні Росії в Україні є прямим результатом рішучості Путіна завоювати всю Україну, використовуючи жахливу і дорогу тактику, і Путін може різко зменшити кількість жертв у будь-який момент, коли забажає.

• Кремль продовжує висловлювати обережний оптимізм щодо призупинення американської військової допомоги Україні і висунув кілька наративів у рамках зусиль, спрямованих на те, щоб нав'язати Сполученим Штатам додаткові вимоги.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед під Лиманом, Покровськом і на заході Запорізької області, а українські війська нещодавно просунулися вперед під Покровськом.

• За повідомленнями, Міністерство оборони Росії розробляє план часткової демобілізації обмеженої кількості мобілізованих не раніше липня 2025 року, що, ймовірно, є відповіддю на зростаючу суспільну реакцію щодо відсутності ротації та демобілізації російських мобілізованих військ протягом більш ніж двох років.

08:00 Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "важливого" листа від президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини, і сказав, що вдячний за лист, додавши, що "одночасно ми провели серйозні дискусії з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру".