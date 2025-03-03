Кремль заборонив в'їзд до Росії міністрові закордонних справ Японії.

До кремлівського чорного списку потрапили також ще шестеро японських чиновників і бізнесменів.

 

 

Росія закрила в'їзд на свою територію міністрові закордонних справ Японії Такесі Івая. По це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву міністерства закордонних справ РФ. До кремлівського чорного списку потрапили також ще шестеро японських чиновників і бізнесменів. Заборона стала відповіддю Москви на антиросійські санкції Токіо, які тривають з 2014 року, тобто від моменту анексії Криму, і були значно посилені й розширені після повномасштабного вторгнення.

 

У заяві російського МЗС, опублікованій на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства, йдеться: "У рамках заходів у відповідь на так звані санкційні дії офіційного Токіо, що тривають щодо нашої країни у зв'язку зі спеціальною воєнною операцією, ухвалено рішення про безстрокову заборону на в'їзд до Російської Федерації таких японських громадян:

- Такесі Іваї – міністрові закордонних справ;

- амбасадору Японії в Україні Масасі Накагомі та його попереднику на цій посаді Кунінорі Мацуді;

- старшому віцепрезидентові Японської аґенції з міжнародного співробітництва (JICA) Сехею Харе, а також голові офісу аґенції в Україні Хідекі Мацуназі;

- президентові виробника високотехнологічної продукції для будівельної галузі IHI Corporation Хіросі Іде;

 - президентові автомобілебудівної компанії ISUZU Motors Limited Сінсукові Мінамі;

 - президенту Prodrone Co., Ltd Сюнсукові Тої;

 - президенту робототехнічної та технологічної компанії Cyberdyne, Inc. Йосіюці Санкаю".

 

10 січня Японія розширила санкції проти Росії, заморозивши активи 11 фізичних осіб, 29 організацій та трьох банків. Також було розширено на 334 найменування перелік товарів, заборонених для експорту до РФ. Москва тоді пообіцяла відповісти на дії Токіо.

03.03.2025

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