1104-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:05 Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

12:55 Цілі ракетних та дронових атак російської армії по Україні не змінилися – система управляння ЗСУ, аеродроми, воєнні заводи, енергетика та газотранспортна система, розповів заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький:

"Якщо говорити про Львівську область, удари завдавались по тих наших підземних газосховищах, де зберігається газ. Зараз уже було три удари по наших родовищах для того, щоби позбавити нас можливості видобувати газ. І при цьому удари завдаються по наземній інфраструктурі — по компресорних станціях, газоперекачувальних станціях — по тій, яка дозволяє або піднімати газ на поверхню, якщо це у сховищі, або викачувати газ з наших надр".

12:25 Минулого тижня російська армія запустила по території України понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.

11:55 Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий підтвердив інформацію про загибель військовослужбовців на полігоні в тилу внаслідок ворожого удару й анонсував покарання всіх причетних до недотримання заходів безпеки.

"Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо… тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли відмазатися. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їх безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сили України".

11:00 Споживання електроенергії зросло, станом на 10:00 його рівень був на 3,5% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня, повідомили в "Укренерго". Причина таких змін – традиційне підвищення енергоспоживання на початку робочого тижня та хмарна погода, що зумовлює низьку ефективність побутових СЕС.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері, він був на 5,8% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Це пояснюється суттєвим підвищенням температури повітря на всій території України в кінці минулого тижня.

10:15 Росія збільшила випуск дронів, що дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів; у планах запускати по Україні 500 дронів, сказав заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

10:10 Чисельність сухопутної армії Росії, що воює проти України, становить 620 тисяч осіб, понад 200 тисяч — це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту, повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. Крім того, є ще 35 тисяч військовослужбовців росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях, за необхідності вони можуть виконувати завдання в другому ешелоні противника під час організації оборони. Сюди ще необхідно додати ті війська, які здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації, яка безпосередньо не базується, наприклад, в районах бойових дій, але залучається для завдання бойових ударів.

10:05 Вночі ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод у Росії, що знаходиться більш ніж за 1500 км від кордону з Україною, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

300,0% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

122,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

779,6% артилерійських систем (з них 11,2% за минулий тиждень),

117,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

76,7% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

655,5% автомобільної техніки (з них 13,0% за минулий тиждень).

09:55 Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію:

"Ніхто тут не стверджує, що Владімір Путін отримає Нобелівську премію миру ... Нам потрібно з'ясувати, чи є спосіб змусити їх припинити війну. І єдиний спосіб зробити це — залучити росіян до переговорів. Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру, а це, очевидно, те, що президент має на меті".

09:50 Президент Франції Емманюель Макрон пропонує укласти в Україні перемир'я на місячний термін:

"Перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі, яке триватиме місяць. Ми знаємо, як його виміряти. Ви повинні розуміти, що сьогоднішня лінія фронту — це еквівалент лінії Париж-Будапешт".

09:45 Президент Франції Емманюель Макрон висловив упевненість у деескалації між Трампом і Зеленським, тричі за три дні розмовляючи з американським президентом, причому остання їхня розмова відбулася вже після лондонського саміту: "У найближчі кілька днів ми зможемо знову зрушити все з мертвої точки".

09:40 Україна готова продовжувати діалог зі США і хоче розраховувати на нову допомогу, оскільки її припинення буде вигідно лише Путіну, заявив президент України Володимир Зеленський.

09:35 Україна має багато домовленостей з європейським колегами, повідомив президент Володимир Зеленський:

"Ми сьогодні багато про це говорили і багато маємо домовленостей серед європейських колег. Ми не афішуємо, тому що попереду буде, я думаю, велика кількість зустрічей. І найближчі тижні, я думаю, дадуть більш, скажімо так, дієвий план наших дій і більш зрозуміле бачення, які можуть бути гарантії безпеки в України, наскільки вона може бути посилена".

09:30 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 93%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 652 із 1080 запущених по Україні БПЛА, ще 412 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 99%).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 4 ракет, а також 88 авіаударів, зокрема скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2375 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Лютівка, Довжик Харківської області; Покровськ, Гришине, Леонтовичі, Новопавлівка, Олексіївка, Горіхове, Воскресенка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Варварівка Запорізької області; Січневе Дніпропетровської області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, одну радіолокаційну станцію та чотири артилерійські системи противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири штурмові дії у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та Олександро-Шультине. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне. На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка загарбники здійснили два марні штурми позицій наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших оборонців. На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 30 атак противника. Ворог завдав 444 артилерійських обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 19 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, два засоби ППО, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Президент України Володимир Зеленський вважає, що ще може врятувати свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом після їхньої бурхливої зустрічі в Білому домі, зазначивши, що переговори необхідно продовжити за зачиненими дверима:

"Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з конструктивним діалогом, я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. А вже якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих відповідей, я буду. Через повагу до Америки, до американського народу, і до президента, і до двох партій, до Сполучених Штатів в цілому".

08:30 Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони та буде почута українська позиція, заявив президент України Володимир Зеленський:

"Останній варіант угоди готовий. Його можуть підписати міністри. Незважаючи на те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, — ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові".

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавні офіційні заяви Росії у відповідь на запропоновану українсько-американську угоду щодо видобутку корисних копалин свідчать про те, що Кремль намагається саботувати угоду за допомогою наративів, орієнтованих на українську й американську аудиторію. Кремль стверджує, що ця угода не вигідна Україні, водночас заявляючи, що Росія може зробити Сполученим Штатам кращу пропозицію, — це свідчить про те, що Москва вважає цю угоду шкідливою для своїх цілей.

• Кремль кровно зацікавлений у тому, щоб не допустити підписання угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США, оскільки ця угода зобов'язує США до довгострокових інвестицій в Україну.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров намагається використати дискусії між США та ЄС щодо можливого розгортання європейських миротворчих сил в Україні в рамках майбутнього мирного врегулювання для того, щоб активізувати вимоги Кремля про зміну режиму в Україні.

• Європейські лідери продемонстрували свою прихильність підтримці України на оборонному саміті в Лондоні 2 березня.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед поблизу Торецька, а російські війська — поблизу Великої Новосілки.