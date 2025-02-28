1101-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Внаслідок російських атак на енергооб’єкти в окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

10:10 Вночі (із 19:00) противник атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

97 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 773 із 1378 запущених по Україні БПЛА, ще 579 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 98%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни (за уточненими оцінками) знищено:

299,2% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

122,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

774,0% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

117,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

76,2% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

649,9% автомобільної техніки (з них 14,1% за минулий тиждень).

09:55 Указом Президента України військове звання бригадного генерала присвоєно заступникам Головнокомандувача Збройних Сил України полковникам Андрію Лебеденку та Олегу Апостолу.

09:50 Вчора на фронті, під час виконання бойового завдання, загинув пілот БПЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний, старший брат активіста Романа Ратушного, який загинув 9 червня 2022 року.

09:45 Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про підтримку статті 5 НАТО про принцип колективної оборони, зазначивши, що розраховує на "тривалий мир" в Україні після укладення потенційної мирної угоди, і що її застосування, якщо військові країн альянсу будуть розміщені в Україні, не знадобиться:

"Я її підтримую, я не думаю, що в нас будуть причини для неї. Думаю, в нас буде дуже вдалий і тривалий мир. І я сподіваюся, що це станеться швидко. Якщо це не станеться швидко, це може не статися взагалі".

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 128 боєзіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Краснопілля Сумської області; Галаганівка Чернігівської області; Рясне, Слатине, Дорошівка Харківської області; Сіверськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олексіївка, Покровськ, Удачне, Звірове, Олександро-Калинове, Гродівка, Надіївка, Горіхове, Новопіль Донецької області; Кам’янське, Малі Щербаки, Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Придніпровське, Тарасівка, Інгулець Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника та три ворожі артилерійські системи. На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 172 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 126 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки окупантів.

09:20 Сполучені Штати і Росія вчора провели "конструктивні обговорення" щодо своїх дипломатичних місій під час зустрічі в Туреччині, сторони домовилися провести наступну зустріч "у найближчому майбутньому", інформували в Держдепартаменті США.

09:15 Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про корисні копалини між Україною та США готова, формулювання вже зафіксовані, залишилося лише підписання документу.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін і російські високопосадовці продовжують відкидати умови США на переговорах і вимагати від України відмовитися від територій, які Росія не окупувала.

• Вказівки Кремля російським державним ЗМІ щодо висвітлення нещодавніх російсько-американських зустрічей свідчать про рішучість президента Росії Путіна маніпулювати президентом США Дональдом Трампом і розколоти Захід.

• Американська і російська делегації зустрілися в Стамбулі, Туреччина, 27 лютого, щоб продовжити обговорення двосторонніх дипломатичних відносин між США і Росією.

• Як повідомляється, Кремль продовжує підштовхувати Сполучені Штати до прийняття економічних вигод, які не пов'язані з війною в Україні, в обмін на поступки України та Заходу, які пов'язані з війною.

• За повідомленнями, Північна Корея нещодавно розгорнула додаткові війська в Курській області, продовжучи розширювати свій військовий потенціал завдяки співпраці з Росією.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька і Покровська, а російські війська - біля Покровська, Курахового і Великої Новосілки.

08:50 Літак з президентом України Володимиром Зеленським о 17:59 EST приземлився в США на авіабазі Joint Base Andrews, інформує ресурс FlightAware. Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Володимиром Зеленським на 11-ту годину.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: