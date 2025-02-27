1100-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве, Вовчанські Хутори, Гуляйполе, Залізничне, Варварівка, Львове. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чьотирьох пунктах управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника. На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік Чарівного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб ППО, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 140 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:15 Внаслідок чергової масованої атаки російських безпілотників у трьох районах Київської області зафіксовані пожежі та пошкодження, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі 28 лютого, ймовірно, щоб підписати американсько-українську угоду про видобуток корисних копалин. Однак проект угоди, опублікований напередодні зустрічі, не передбачає надання Україні безпекової допомоги або гарантій безпеки з боку США.

• Російські посадовці, які беруть безпосередню участь у переговорах зі Сполученими Штатами, продовжують наполягати на тому, що будь-яка мирна угода щодо врегулювання війни в Україні має ґрунтуватися на російських вимогах до 2021 року. Вони також наполягають на передачі Росії території, яку наразі утримують українські війська і на якій розташовані великі міста та проживає понад мільйон людей. Росія вимагає, щоб Україна здала кілька великих міст, які російські війська наразі не займають і не мають перспективи захопити, передавши Росії мільйон українців.

• Постійні відмови Лаврова та інших кремлівських чиновників від припинення вогню та інших умов, які президент США Дональд Трамп і європейські лідери визначили як необхідні для досягнення тривалого миру в Україні, демонструють, що президент Росії Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах і вважає, що він може досягти своїх військових цілей військовим шляхом у середньо- та довгостроковій перспективі.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька і Покровська, а російські війська - біля Куп'янська, Часів Яру, Курахового, Великої Новосілки і Роботиного.

• Російські офіційні особи запропонували, щоб ФСБ взяла під свій контроль усі російські слідчі ізолятори на тлі повідомлень про те, що ФСБ відповідає за слідчий ізолятор, пов'язаний з жорстоким поводженням з українськими військовополоненими.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: