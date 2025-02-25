Папа Франціск почав працювати з лікарняного ліжка.

Його стан трохи покращився, але все ще залишається поважним.

На 12-й день шпиталізації у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі стан здоров’я Папи Франціска трохи покращився, проте все ще залишається складним. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News з покликом на інформацію для журналістів, яку зранку 25 лютого поширила пресслужба Святого Престолу.

«Папа добро відпочив, протягом усієї ночі. Його стан дещо покращився, не було нових респіраторних кризів, через що також був зменшений потік кисню, зафіксовано також покращення аналізів. Напади задишки, подібні до тих, що спостерігалися в суботу, були відсутні. Папа у понеділок знову почав працювати, а ввечері знову зателефонував до парафії в Ґазі», – йдеться в комюніке.

Пресслужба Святого Престолу також наголосила, що виявлена в неділю, 23 лютого, легка ниркова недостатність «перебуває під контролем і не викликає занепокоєння».

Напередодні Папа Римський відновив роботу з лікарняного ліжка, що можна вважати ознакою покращення стану після респіраторного кризу, який понтифік переніс минулої суботи. Лікарі тоді помістили Франціска на кисневу підтримку.

Нагадаємо, що 88-річний Святіший Отець від 14 лютого перебуває у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі. Комп'ютерна томографія виявила двосторонню пневмонію. Останніми днями стан його здоров'я погіршується, прогноз на одужання лікарі розцінюють як «обережний». За його одужання моляться католики всього світу.

Кардинал Джанфранко Равазі припустив у розмові з журналістами, що якщо за станом здоров'я Франціск не зможе виконувати своїх обов'язків, він буде змушений зректися престолу.