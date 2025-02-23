Стан Папи Франціска стрімко погіршився.

Понтифік пережив респіраторний криз, потребував застосування апарату високопоточного кисню та переливання крові.

 

 

Стан здоров’я Папи Римського Франціска залишається критичним, він переживає астматичний респіраторний криз. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News з покликом на інформацію для журналістів, яку ввечері 22 лютого 2025 р. поширила пресслужба Святого Престолу.

 

«Зранку в суботу в Папи Франціска стався тривалий астматичний респіраторний криз, який також потребував застосування високопоточного кисню. Аналізи крові також показали тромбоцитопенію, пов'язану з анемією, що вимагало застосування переливання крові… Ніч минула спокійно, Папа відпочивав. Зараз Святіший Отець перебуває у свідомості, але зазнає болю», – сказано в повідомленні пресслужби Ватикану.

 

Нагадаємо, що 88-річний Святіший Отець від 14 лютого перебуває у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі. Комп'ютерна томографія виявила двосторонню пневмонію. Останніми днями стан його здоров'я погіршується, прогноз на одужання лікарі розцінюють як «обережний».

 

Кардинал Джанфранко Равазі припускає, що якщо за станом здоров'я Франціск не зможе виконувати своїх обов'язків, він буде змушений зректися престолу.

 

Папа Римський Франціск, уроджений Хорхе Маріо Бергольйо, був обраний главою Католицької церкви у 2013 році. Це сталося після того, як його попередник Бенедикт XVI зрікся престолу через погіршення здоров'я. Тоді вперше в історії Католицької церкви з’явився Папа-емерит.

 

23.02.2025

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