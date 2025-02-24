1097-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:05 Зеленський провів розмову із Трампом у межах засідання країн G7, повідомив президент.

"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн "великої сімки" під керівництвом Канади".

17:30 Європейський Союз прийняв рішення про зупинку обмежувальних заходів щодо ключових секторів економіки Сирії, повідомили у Раді ЄС. Водночас ЄС утримає санкційні списки проти пов'язаних з режимом Башара Асада, а також сектором хімічної зброї та незаконною торгівлею наркотиками.

16:55 Президент Франції Емманюель Макрон прибув у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, пише CNN.

16:20 Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії, повідомили у британському уряді. Зазначається, що санкційні заходи будуть спрямовані проти коштів, які йдуть у військову скарбничку Путіна, а також проти російської військової машини, структур у третіх країнах, які її підтримують, і крихких мереж постачання, на які вона покладається. Під британські санкції потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, у тому числі мікропроцесорів, що використовуються в системах озброєння.

15:45 Українська й американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини, повідомила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина. За її словами, переговори "були дуже конструктивними" і "майже всі ключові деталі вже узгоджені".

"Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди… Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед".

15:10 Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 1 мільярда євро в 2025 році, заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Прем’єр зазначив, що Іспанія також буде працювати з Україною над процесом відновлення, заохочуватиме свої компанії до участі в проєктах та програмах України, а також вирішуватиме потреби української діаспори.

14:35 Норвегія у поточному році виділить 3,5 мільярда євро на потреби України, заявив норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре.

14:00 Данія надасть Україні близько 285 млн доларів на озброєння та боєприпаси, повідомили у данському уряді.

13:25 Відкриття кордону між Фінляндією і Росією "наразі не є реалістичним", заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен. За словами міністра, у Росії є прагнення продовжувати направляти потоки мігрантів до Фінляндії відразу ж після відкриття кордонів.

12:50 Канада оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. В рамках допомоги Канада надасть 25 бойових машин LAV III для потреб ЗСУ і чотири авіасимулятори винищувачів F-16 для Повітряних сил ЗСУ.

"І це на додачу до мільйонів додаткових компонентів боєприпасів, безпілотників і аптечок. Ми також розподіляємо перший транш із 5 мільярдів доларів допомоги Україні, що фінансується коштом доходів від заморожених російських активів, разом із наданням гранту, щоб допомогти Україні зберегти її енергетичну безпеку".

12:15 Уряд Швеції передасть Україні системи протиповітряної оборони вартістю майже 113 млн доларів, повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Зазначається, що Стокгольм передасть системи Robot 70 і Tridon Mk2.

11:40 Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц планує сформувати новий федеральний уряд до Великодня, пише Tagesschau.

11:05 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 06:00 його рівень був на 2,3% нижчим, ніж у цей же час попереднього робочого дня, у п’ятницю. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі, 16 лютого.

11:00 Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський:

"Сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки від початку широкомасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Це був новий етап війни за Незалежність, яку росія розв’язала проти нашої країни в ці ж лютневі дні 11 років тому. Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон. Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій. Наша здатність діяти асиметрично — одна з визначальних рис цієї війни. Курська операція тому підтвердження. Вона запобігла ворожому наступу на Сумщину й Харківщину. Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини. Просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем. І цей список ворожих втрат можна продовжувати. Б’ємо по ворогу також вглиб його території засобами Deep Strike. Системно нищимо склади озброєнь, аеродроми, військові та паливні підприємства в рф, позбавляючи агресора ресурсів для продовження війни. Як оцінювати наші результати? Порівнювати їх із планами противника. Київ, який росіяни прагнули здобути «за три дні», стоїть і через три роки. У 2022-му агресор хотів відсікти нас від моря, готував висадку десанту біля Одеси. А сьогодні чорноморський флот рф фактично припинив існування – ми загнали його рештки в бухти Новоросійська. За підтримки західних партнерів та власними зусиллями ми посилюємо оборонні спроможності, на тлі продовження оборонної операції проводимо реорганізацію Збройних Сил для підвищення їх ефективності. Українські інженери та ІТ-фахівці вписали нову сторінку в історію воєнного мистецтва. Ця війна стала першою, де безпілотники відіграють ключову роль, і ми перші у світі створили Сили безпілотних систем. Своїми уміннями та стійкістю наші воїни стримують противника, який переважає нас числом і ресурсами. Пишаюся кожним і кожною, хто боронить нашу державу! Маю честь бути Головнокомандувачем таких воїнів у такий час. Моя щира подяка громадянам України, які підтримують Сили оборони пожертвою чи волонтерською діяльністю. Ми спільно з вами доводимо всьому світу, що таке українська єдність. І те, що головний союзник українського народу – це його Збройні Сили. Щиро дякую нашим партнерам і союзникам, які підтримують боротьбу ЗС України за незалежність на східному форпості вільного світу. У цей день я хочу згадати всіх тих, хто віддав свої життя за волю України. Вічна їм памʼять і слава! Низький уклін кожній українській родині, яка втратила на війні з російськими окупантами сина чи батька, доньку чи матір, брата чи сестру. Ми помстимося за них. Український народ лише протягом 20-го століття пережив дві світові війни, колективізацію, Голодомор, окупації та репресії… Але українці вистояли і створили незалежну державу. Ми загартовані, сильні, єдині. Вистоїмо і тепер. Слава Україні! Героям слава!"

10:50 Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро в березні та посилить підтримку в забезпеченні енергетичної безпеки. Крім того, ЄС продовжить постачати Україні зброю і боєприпаси.

10:40 Рада ЄС із закордонних справ ухвалила в понеділок черговий, 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів щодо РФ.

10:30 Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки МО України й інші підрозділи Сил оборони в ніч на понеділок вчергове вразили об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", крім того у неділю була уражена нафтобаза "8 марта" у Тульській області РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

10:20 З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва прибули лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії.

10:10 Очолюваний Фрідріхом Мерцом блок ХДС-ХСС переміг на виборах до Бундестагу з результатом 28,5%, повідомила Федеральна виборча комісія ФРН після остаточного підрахунку голосів у всіх 299 округах. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" – 20,8%, далі СДПН – 16,4%, "зелені" – 11,6% і "ліві" – 8,8%. Інші політичні сили не подолали 5-відсотковий бар'єр, зокрема Альянс Сари Вагенкнехт набрав 4,97%.

Таким чином, у парламенті блок ХДС-ХСС буде мати 33,07%, СДПН – 19,08% (разом 52,15%).

Партії, які набрали найбільше голосів за списками в кожному окрузі



Партії, що перемогли в одномандатних округах

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

297,5% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

121,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

766,8% артилерійських систем (з них 11,7% за минулий тиждень),

117,0% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

76,0% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

638,8% автомобільної техніки (з них 12,2% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 96 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 52 авіаударів, скинувши 106 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3250 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Вовчанськ, Слов’янськ, Рай-Олександрівка, Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка, Мирноград, Миролюбівка, Зелене Поле, Гуляйполе, Кам’янське, Новояковлівка. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п’ять пунктів управління та один пункт управління БпЛА противника. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини. Сили оборони відбили дві наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Торецька та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Степове. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаудари, скинувши при цьому 45 КАБ, здійснив 374 обстріли, з яких сім – із РСЗВ. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 6 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 217 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 110 автомобілів окупантів.

09:20 Вночі (із 20:00) противник атакував 185 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 113 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 99,5%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

За минулі сім днів було збито 709 із 1278 запущених по Україні БПЛА, ще 536 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф 23 лютого назвав стамбульські протоколи початку 2022 року «дороговказами» для переговорів між Росією та Україною. Угода, заснована на цих протоколах, буде документом капітуляції.

• Україна навряд чи прийме будь-яку мирну угоду, засновану на стамбульських переговорах, оскільки такі умови фактично означають повну капітуляцію України перед довгостроковими цілями Росії у війні.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати свою відданість збереженню української демократії та справедливому розв'язанню війни.

• Українські посадовці продовжують підкреслювати важливість вітчизняної оборонної промисловості та ударного потенціалу вітчизняного виробництва.

• Президент Росії Путін 23 лютого призначив генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Дмітрієва спеціальним представником президента з питань інвестицій та економічного співробітництва із зарубіжними країнами.

• В ніч з 22 на 23 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, російські війська завдали рекордної кількості ударів з безпілотників по Україні.

• Схоже, що Росія все більше покладається на Іран та Північну Корею у підтримці своєї війни в Україні.

• Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед під Торецьком, а російські – під Сіверськом, Покровськом і Великою Новосілкою.

• Російський уряд продовжує докладати зусиль для збільшення обсягів виробництва оборонної промисловості.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: