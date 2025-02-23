1096-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

297,3% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

121,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

765,4% артилерійських систем (з них 11,7% за минулий тиждень),

116,7% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

70,0% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

636,9% автомобільної техніки (з них 12,2% за минулий тиждень).

09:55 З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали Україні близько 183 мільярдів доларів допомоги, з них 65,9 мільярда доларів були витрачені на військову підтримку України, повідомили в Пентагоні.

09:50 Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення війни вже наступного тижня, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт

09:45 Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі вчора о 22:40 загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 81 авіаудару, скинувши 135 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 5300 обстрілів, з них 47 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2785 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка Харківської області; Костянтинівка, Іванопілля, Слов’янськ, Миролюбівка, Звірове, Покровськ Донецької області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Лобкове, Зелене, Варварівка та Степногірськ Запорізької області; Херсон, Високе, Тягинка, Козацьке та Шляхове Херсонської області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, 15 районів зосередження особового складу і техніки та два артилерійських засоби загарбників. На Харківському напрямку ворог атакував п’ять разів, у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські підрозділи тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах Васюківки, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька та в напрямку Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ. На Новопавлівському напрямку агресор минулої доби вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районі П’ятихаток та Щербаків. На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат. Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили 13 ворожих атак на напрямку. Противник завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 28 КАБ, здійснив 383 обстріли, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 117 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:25 Президент США Дональд Трамп під час виступу на Конференції консервативних політичних дій заявив, що Сполучені Штати наблизилися до підписання угоди з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів.

09:20 Президент Польщі Анджей Дуда після 10-хвилинної розмови в у кулуарах Конференції консервативних політичних дій заявив, що президент США Дональд Трамп не розглядає можливість скорочення військової присутності в Польщі.

09:15 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в Росію – разом 96%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

За минулі сім днів було збито 679 із 1240 запущених по Україні БПЛА, ще 524 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 22 лютого, що офіційні особи США і Росії планують зустрітися протягом наступних двох тижнів у невизначеній третій країні для обговорення двосторонніх відносин.

• Російські війська продовжують перекидати поранених і непридатних за станом здоров'я солдатів на фронт, намагаючись вирішити проблему нестачі особового складу.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: