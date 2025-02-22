1095-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

297,1% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

121,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

763,6% артилерійських систем (з них 11,1% за минулий тиждень),

116,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

75,9% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

635,4% автомобільної техніки (з них 13,1% за минулий тиждень).

09:05 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 75 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 97%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 636 із 1116 запущених по Україні БПЛА, ще 451 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 90 боєзіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаударів, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3050 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Золочів, Борова Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Гродівка, Лисівка, Мирноград, Новоолександрівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Васюківка. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького. На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Щербаки та П’ятихатки. На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три із них - з РСЗВ. Українські захисники відбили 15 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 155 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 139 автомобілів та одиницю спецтехніки окупантів.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські державні ЗМІ та офіційні особи Кремля, схоже, використовують окремі заяви американських посадовців разом із давніми російськими наративами для створення напруженості у відносинах між Сполученими Штатами та Україною і підриву віри у прихильність Америки до України.

• Офіційні особи США продовжують підтверджувати свою підтримку України і прагнення до тривалого і справедливого врегулювання війни.

• Російські війська нещодавно ліквідували український анклав на захід від Курахового на тлі постійних повідомлень про те, що російські військові передислоковують елементи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії з Курахівського напрямку на Торецький напрямок.

• Російські війська намагаються використати захоплення Великої Новосілки для подальшого просування на північ від населеного пункту в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

• Українські урядовці продовжують наголошувати на зростанні оборонно-промислової бази України за рахунок значного розширення вітчизняного виробництва ключових видів військової техніки.

• Президент Росії Володимир 21 лютого присвоїв звання адмірала командувачу Чорноморського флоту Пінчуку, а командувачу Східної групи військ Іванаєву - звання генерал-полковника.

• Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Курахового та Великої Новосілки, а також у Курській області.

• За повідомленнями, міністерство оборони Росії фальшиво визначає колишніх призовників як таких, що самовільно залишили свої частини, щоб уникнути виплат на тлі постійних ознак того, що російська влада занепокоєна тим, що війна створює навантаження на російську економіку.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: