1093-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі російські війська комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, росіяни атакували 161-м ударним БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

За минулі сім днів було збито 573 із 997 запущених по Україні БПЛА, ще 401 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 98%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

296,3% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

121,6% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

759,8% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

116,2% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

75,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

630,7% автомобільної техніки (з них 11,8% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 131 КАБ. Крім цього, здійснив 5757 обстрілів, зокрема 140 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад три тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Могриця, Яструбине, Біловоди, Угроїди Сумської області; Уди, Чорноглазівка, Куп’янськ Харківської області; Костянтинівка, Мирноград, Часів Яр, Новоолександрівка, Покровськ, Новодарівка Донецької області; Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області та по місту Херсон. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога. На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 36 авіаударів, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 442 обстріли, десять з яких - із РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, три РСЗВ, шість засобів ППО, 160 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 136 автомобілів окупантів.

09:20 Адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати укласти спрощену угоду з Україною про корисні копалини, щоб швидко укласти угоду, потім обговорюватимуться детальні умови, наприклад, якою частиною ресурсів України володітимуть США, пише Reuters.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, президент Росії Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких Сполучені Штати обирають для своєї делегації на переговорах, ймовірно, намагаючись отримати від США максимальні поступки.

• Державний секретар США Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки Майкл Волтц 18 лютого підтвердили, що позиція президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має завершитися «справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом», залишається незмінною.

• Президент України Володимир Зеленський 19 лютого повторив, що Україна потребує або членства в НАТО, або сильних військових і безпекових гарантій для досягнення стійкого миру.

• Спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва 19 лютого з першим офіційним візитом в Україну.

• Українські війська продовжують наносити удари з безпілотників по російських енергетичних об'єктах, що постачають електроенергію для російських військових.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед біля Вовчанська і Торецька, а російські - біля Борової, Сіверська, Покровська, Курахового і Великої Новосілки.

• За повідомленнями, російські суб'єкти федерації припиняють набір іноземців, які не володіють російською мовою, на службу в російську армію.

08:55 Вчора ввечері російські війська масовано атакували Одесу дронами, було зафіксовано пожежі, пошкодження та відомо про щонайменше одного постраждалого, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

08:50 Президент Франції Еммануель Макрон по завершенню другої зустрічі з лідерами ЄС, які не були присутніми на першій, повідомив, що зусилля ЄС щодо миру будуть продовжуватися на принципі залучення України та поваги її права, а мир має бути надійним і тривалим:

«Я щойно мав ще одну довгу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка та єдина. Бажаємо міцного і міцного миру в Україні. Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом»

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: