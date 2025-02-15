1089-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 88 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 211 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1385 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іволжанське, Кияниця, Довга Балка, Красне Перше, Нова Балка, Покровськ, Олексіївка, Розлив, Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупанта. На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів. Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне. Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка. На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки. Вісім безрезультатних спроб йти вперед здійснили росіяни на Придніпровському напрямку. Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському напрямку загарбники активних наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що президент Росії Путін намагається створити умови для того, щоб виставити себе переможцем над президентом США Дональдом Трампом на переговорах.

• Американські та європейські партнери України продовжують працювати над спільним розвитком оборонно-промислової бази України.

• Підконтрольні Кремлю державні ЗМІ використали інтерв'ю з пов'язаним з Кремлем колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, щоб повторити брехливий наратив Кремля про нелегітимність президента України Володимира Зеленського та давню мету Росії - знищити українську державу.

• Російське просування на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні на тлі ознак того, що російське військове командування навесні та влітку 2025 року може зробити пріоритетними наступальні операції проти Костянтинівки - найпівденнішої точки українського оборонного поясу в Донецькій області.

• Російський наступ на південь від Покровська може сповільнитися через погіршення стану передових російських підрозділів та активізацію операцій українських безпілотників у цьому районі.

• Російське військове командування також може мати намір зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році, і тому, за повідомленнями, не посилює російське угруповання на південь від Покровська.

• Російські вантажні судна продовжують евакуацію військового майна з порту Тартус, поки Росія веде переговори з тимчасовим урядом щодо своєї присутності в Сирії.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Покровська, а російські війська - поблизу Торецька, Великої Новосілки та в Курській області.

• Російська окупаційна влада продовжує створювати регіональні аналоги федеральної програми «Час героїв», метою якої є призначення ветеранів війни в Україні на державні посади в рамках зусиль Кремля з інтеграції окупованої України в Росію та мілітаризації суспільства і влади.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: