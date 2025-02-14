1087-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 Якщо Україна не вступить у НАТО, то Україні буде потрібна армія з 1,5 мільйона військових, заявив Зеленський.

14:55 Офіс генпрокурора веде кримінальні провадження проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука. Як зазначається, Порошенка та Медвечука підозрюють у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.

14:20 Зеленський підтвердив, що планує відвідати Саудівську Аравію. Водночас президент зазначив, що зустрічі з представниками Росії не заплановані.

"Я не хочу просто так зустрічатися з росіянами. Коли ми кажемо про порядок зустрічей, я вже казав: спочатку Америка, потім Європа, а потім росіяни".

13:45 Україна повернула тіла 757 загиблих захисників, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

13:10 Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією.

"Бундестаг має якнайшвидше прийняти постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації у розумінні статті 115 пункту 2 конституції. Це приведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян".

12:35 Україна доопрацювала драфт меморандуму щодо партнерства і передала його американській стороні, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела. Зазначається, що американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб із ним попрацювати.

12:00 Тільки президент Зеленський може вести переговори від імені своєї країни, заявив президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, мир, який фактично означатиме капітуляцію України, буде "поганою новиною для всіх", включаючи Сполучені Штати. Макрон зазначив, що повернення Трампа в Білий дім повинно стати сигналом для Європи, що настав час інвестувати у власну оборону, економічний та технологічний розвиток.

11:25 Вночі Росія атакувала ударним дроном 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС, внаслідок удару виникла пожежа, до гасіння якої залучались підрозділи ДСНС: була пошкоджена зовнішня обшивка арки укриття, повідомили в "Укренерго". Радіаційна ситуація наразі без змін.

11:20 Споживання електроенергії зросло, повідомили в "Укренерго". Станом на 09:00 його рівень був на 1,8% вищим, ніж попереднього дня. Причина – хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових СЕС. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

11:10 Американський Сенат 52 голосами проти 48 проголосував за призначення відомого антивакцинаторськими поглядами Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоровʼя.

11:00 Віцепрезидент США Джей Ді Венс не зустрічатиметься з головою уряду Німеччини Олафом Шольцом під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, натомість його імовірний наступник на посаді керівника уряду Фрідріх Мерц матиме нині 25-хвилинну бесіду з Джей Ді Венсом у Мюнхені. Віцепрезидент США також зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. На цій зустрічі уряд представлятимуть міністр закордонних справ Анналена Бербок і керівник відомства федерального канцлера Вольфганг Шмідт.

10:50 Міністр оборони США Піт Гегсет пояснив, що його попередні заяви про нереалістичність вступу України в НАТО не означають, що країна не може вступити до Альянсу в майбутньому.

10:45 США вдарять по Москві санкціями і, можливо, військовими діями, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність, попередив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

10:40 Вночі російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції, повідомив президент України Володимир Зеленський. Радіаційний фон не підвищувався. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС.

10:30 Під час телефонної розмови 12 лютого з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп дав йому свій номер і сказав, що той може телефонувати йому напряму, пише Axios з посиланням на джерела. Зазначається, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським була позитивною і тривала близько години — довше, ніж телефонна розмова Трампа з Путіним безпосередньо перед цим.

Володимир Зеленський сказав Дональдові Трампу, що російський президент тільки прикидається, що хоче вести переговори про мирну угоду, тому що він "боїться вас, у вас є важіль тиску на Путіна". Трамп сказав Зеленському, що розуміє його побоювання щодо розмови з Путіним, але підкреслив, що немає іншого шляху, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля увінчалися успіхом: "Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", — і зазначив, що Путін хоче укласти угоду, та запитав, чи, як і раніше, український лідер прагне її укласти. Зеленський відповів, що він все ще хоче укласти угоду, але думає, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути: "Путін сказав вам, що хоче укласти угоду, тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильний".

Трамп відповів українському президенту, що він може мати рацію, але в нього виникло враження, що Путін налаштований серйозно — і додав, що "скоро ми дізнаємося". Він розуміє, що Україні знадобляться гарантії безпеки як частина будь-якої майбутньої угоди, і думає, що європейські миротворчі сили вздовж фронту з Росією можуть стати одним із рішень.

Трамп вказав Зеленському, що його майбутня зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для запуску дипломатичного процесу і попросив Зеленського призначити власну переговорну команду. Трамп завершив розмову, давши українському президентові свій особистий номер і сказавши, що може зателефонувати йому безпосередньо, а той пообіцяв, що передасть йому чемпіонський пояс від Олександра Усика.

10:20 Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, що існували до 2014 року, — всі ці питання будуть обговорюватися під час переговорів України, Росії та країн Європи, заявив заступник спецпредставника президента Дональда Трампа в Україні Джон Коул: офіційні переговори ще не розпочалися, а США все ще ведуть дискусії з лідерами країн Європи і Україною про те, як найкраще покласти край конфлікту.

10:15 Міністр оборони США Піт Гегсет допустив можливість надання Україні ядерної зброї, зазначивши, що це залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.

10:10 Росія намагається нарощувати свій потенціал для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО, про це свідчить збільшення обсягів виробництва БпЛА за технологічного сприяння Китаю, вказується в щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії.

10:05 Президент США Дональд Трамп анонсував переговорну зустріч представників України та Росії щодо припинення війни, яка мала би відбутися в Саудівській Аравії.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

294,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

120,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

750,2% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

115,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

74,9% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

618,9% автомобільної техніки (з них 14,2% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема залучив п’ять ракет та скинув 133 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Бурлук, Моначинівка, Кіндрашівка, Федорівка, Бурлацьке, Краматорськ, Іванопілля, Костянтинівка, Горіхове, Сергіївка, Філія, Удачне, Звірове, Мала Токмачка, Білогір’я, Гірке, Оріхів та Кам’янське. За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об'єкт противника. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів. Минулої доби ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру. Чотирнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки. Минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційного та одного ракетного ударів, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів. На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожа армія активних наступальних дій не проводила. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 152 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 156 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:20 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 133 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

За минулі сім днів було збито 484 із 893 запущених по Україні БПЛА, ще 381 локаційно втрачені (упали) (разом – 97%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Європейські партнери України під час засідання Контактної групи з питань оборони (Рамштайнський формат) 12 лютого оголосили про нову військову допомогу Україні.

• За повідомленнями, протягом 2024 року Росія втратила трохи більше 5 тисяч танків і бронемашин порівняно з 3 тисячами у 2023 році.

• IISS зазначає, що Росія адаптувала деякі свої тактичні прийоми для подолання постійного дефіциту техніки і все більше покладається на піхотні атаки для просування вздовж лінії фронту.

• Залишається незрозумілим, чи зможе Росія відремонтувати і виробити достатню кількість танків і бронемашин, щоб замінити втрати в Україні й оснастити нові російські підрозділи.

• За оцінками Служби зовнішньої розвідки Естонії, Росія намагається нарощувати свій потенціал не лише для підтримки воєнних дій в Україні, а й для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО, що узгоджується з оцінками ISW щодо поточних зусиль Росії з підготовки своїх військових і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- і довгостроковій перспективі.

• Українські війська продовжують завдавати удари по об'єктах російської енергетичної та військової інфраструктури в рамках триваючої кампанії з завдання ударів по російських оборонних промислових підприємствах.

• Міністерство закордонних справ Молдови оголосило 13 лютого про припинення дії молдовсько-російської міжурядової угоди про створення і функціонування російських культурних центрів у Молдові у відповідь на постійні повідомлення про порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови.

• Російські посадовці продовжують зусилля, спрямовані на збільшення набору до добровольчого загону територіальної оборони «БАРС-Брянськ».

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: