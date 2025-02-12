1085-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (із 19:00) росіяни завдали удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один — із Криму.

Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 90%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

За минулі сім днів було збито 463 із 809 запущених по Україні БПЛА, ще 320 локаційно втрачені (упали) (разом – 97%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

293,0% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

120,3% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

745,7% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

114,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

613,5% автомобільної техніки (з них 11,9% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 95 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також - 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч триста обстрілів, з них 174 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Краснопілля, Чернеччина, Золочів, Ветеринарне, Осиново, Зелений Гай, Ступочки, Дружківка, Катеринівка, Олександро-Шультине, Покровськ, Леонтовичі, Муравка, Гродівка, Звірове, Оріхів, Святопетрівка, Гуляйполе, Омельник, Придніпровське. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка. На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. На Новопавлівському напрямку, ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 - із реактивних систем залпового вогню. На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони, 164 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 121 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:30 Вчора ввечері російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого у місті пошкоджено низку об’єктів, минулося без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:20 Перед світанком, о 4:27, у Києві через загрозу балістики оголосили повітряну тривогу, відразу пролунали вибухи, внаслідок падіння уламків в чотирьох районах виникли пожежі, одна людина загинула, ще чеверо поранені, повідомили в ДСНС.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський підтвердив відданість України добросовісним мирним переговорам з Росією та особливу важливість військової допомоги США для безпеки України.

• Повідомляється, що російські чиновники намагаються стримати російських мілблогерів, які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області, ймовірно, у відповідь на побоювання, що Захід тисне на Росію, щоб вона обміняла територію Росії на окуповану територію України.

• У ніч з 10 на 11 лютого українські війська завдали ударів по нафтопереробному заводу та авіабазі Енгельс у Саратовській області.

• 11 лютого Держдума РФ проголосувала за виведення депутата Держдуми РФ і колишнього заступника командувача Південним військовим округом генерал-лейтенанта у відставці Андрія Гурульова з комітету Держдуми з оборони.

• Кремль може створювати інформаційну підготовку для можливих атак під фальшивим прапором у Балтійському морі та проти російських опозиційних політиків, які проживають за кордоном, з метою дискредитації України.

• Нещодавно українські війська просунулися під Торецьк.

• Російські війська нещодавно просунулися під Боровою, Лиманом, Торецьком, Покровськом, Кураховим, Великою Новосілкою та Гуляйполем.

• Російська регіональна влада через дефіцит регіонального бюджету скорочує виплати російським військовим, які отримали легкі поранення.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: