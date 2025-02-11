Помер поет Богдан Чепурко.

Помер письменник, критик, культуролог, народознавець та громадський діяч Богдан Чепурко. Йому було 75 років. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської письменницької організації.

Богдан Чепурко – автор збірок поезій, книг для дітей і літературознавчих трактатів, а також член Національної спілки письменників України.

Народився на Тернопільщині. Навчався у Коропецькій середній школі-інтернаті. Вищу освіту здобув на філологічному факультеті Львівського університету імені Івана Франка.

Завідував сільським клубом у селі Зелена на Бучаччині. Працював учителем української мови та літератури в селах Поточани Бережанського, Бариш Бучацького і Доброводи Збаразького районів та в Збаражі.

Від 1975-го жив і працював у Львові: був науковим працівником, завідувачем відділу фольклору Музею народної архітектури і побуту, завідувачем відділу мистецтва журналу «Дзвін», редактором газет «Просвіта» й «Основа», завідувачем відділу критики журналу «Річ»; членом редколегії журналу «Основа» у Києві.

Письменник помер на 76-му році життя. Про дату, час та місце прощання із Богданом Чепурком обіцяють повідомити згодом.