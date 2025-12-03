Померла львівська перекладачка та шекспірознавиця Марія Габлевич.

 

Померла перекладачка, мовознавиця, літературознавиця, шекспірознавиця Марія Габлевич. Про це повідомив її колега, історик та перекладач Андрій Павлишин.

 

"2 грудня упокоїлася на 76-му році життя Пані Марія Габлевич, видатна перекладачка, моя учителька мовної вправності, дуже важлива в моєму житті особа. Ми проговорили мабуть тисячі годин про Шекспіра, перекладацьку вправність, поточний культурний процес, українську ідентичність і ще масу інших фундаментальних справ. Хай покоїться з миром", - написав він на своїй сторінці у FB.

 

Марія Габлевич народилася 2 листопада 1950 року у місті Вольськ Саратовської області, що у Росії. Закінчила факультет іноземних мов Львівського університету ім. Івана Франка.

 

Перекладала та редагувала художню й науково-гуманітарну літературу для видавництв «Дніпро», «Літопис», НТШ у Львові, Львівської богословської академії, та ін.

 

Працювала директоркою Центру гуманітарних досліджень. Керівниця дворічної міжнародної вищої школи інтерпретації та перекладу художніх і науково-гуманітарних текстів «Перекладацька майстерня 2000—2001».

 

Членкиня Національної спілки письменників України та дійсна членкиня Наукового Товариства імені Шевченка.

 

Авторка таких перекладених з англійської книг:

Дж. Керуак «Малий Пік» (1982),

Дж. Апдайк, «Кентавр, Ферма» (1988),

Ч. Діккенс, «Домбі і син» (1991, співавтор),

«Світло Шекспірового храму» (2016).

 

 

Авторка літературознавчих (про творчість Сапфо, В. Шекспіра, Б. Шульца та ін.), перекладознавчих і мовознавчих статей.

 

Упорядниця 7 томів видань «Перекладацької майстерні 2000–2001» (2002–2003);

книги Шекспірових «Сонетів» у перекладі Д. Павличка: двомовне видання (упорядкування, редакція, вступ, коментарі) (1998);

книги «Шекспірові сонети» у перекладі Н. Бутук: двомовне видання (упорядкування, редакція, 2011);

книги «Шекспір. Антоній і Клеопатра» (переклад з англійської, упорядкування, коментарі) (2013).

 

Редакторка перекладних видань художньої прози та гуманітаристики (від 1984 р.).

 

Переклала з англійської прозу Дж. Керуака, Малькольма Лаурі, Дж. Апдайка, Ч. Діккенса, Е.По, Дж. Лондона, Д. Лоренса, П. Вайта, поетичні драми В. Шекспіра, поезію Е. Дікінсон, С. Еліота, Ґрейвза, П.Б. Шеллі; низку англомовних наукових праць: книги Б. Ґудзяка, І. Шевченка, М. Лінгза, статті С. К’єркеґора, Ю. Шевельова, Б. Рубчака.

 

Лауреатка літературної премії ім. М. Рильського (2003).

 

