Раптово помер один із засновників "Піккардійської терції" Богдан Богач.

У віці 50 років раптово помер один із чотирьох засновників культового вокального гурту "Піккардійська терція" Богдан Богач. Про це повідомила вокальна формація "Піккардійська терція".

"Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників Піккардійська терція, з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу-басу, Богдан Богач, – написали на сторінці гурту. – Цього травня Богданові виповнилося 50. Його голосу аплодували по всьому світу. Його знали і любили мільйони. Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка. Заслужений артист України. В Терції Богдан був від заснування у 1992-му – і донедавна. Понад три десятиліття ми були на сцені одним цілим. Покинув формацію у 2024-му через стан здоров’я. Співчуваємо сім’ї Богдана, рідним та друзям. Сумна звістка. Велика втрата. Бракуватиме тебе, дорогий наш друже".

Богдан Богач народився 15 травня 1975 року у Львові. У музичній школі опановував скрипку. Продовжив творчу освіту у Львівському музичному училищі ім. С. Людкевича на кафедрі хорового диригування, а згодом ‒ у Львівській музичній академії ім. Миколи Лисенка. У 1992 році разом з Ярославом Нудиком, Володимиром Якимцем і Андрієм Капралем був біля витоків створення «Піккардійської терції».

Парастас за упокій душі Богдана Богача відбудеться 1 жовтня о 18:00 у капличці на вул. Пекарській, 52, у Львові.

Чин похорону розпочнеться у четвер, 2 жовтня, у цій каплиці о 14:00.

Поховають Богдана Богача на Личаківському цвинтарі у Львові.